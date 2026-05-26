San Giovanni in Fiore, vince Marco Ambrogio: affermazione netta del centrodestra alle comunali

San Giovanni in Fiore – È Marco Ambrogio il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore, eletto con 4.701 voti pari al 45,24% delle preferenze. Un risultato che consolida la leadership del centrodestra nel comune e conferma la vittoria del candidato di Forza Italia, sostenuto da una coalizione che ha prevalso sugli avversari con un margine significativo.

Alle spalle del vincitore si è piazzato Antonio Barile, che ha ottenuto 2.725 voti (circa il 26%), fermandosi a distanza dal primo classificato ma confermandosi seconda forza della competizione elettorale.

Terzo posto per Luigi Candalise, candidato del Partito Democratico, che ha raccolto 2.189 voti, pari al 21,7%. Più distaccato Giuseppe Belcastro, che ha chiuso la corsa con 776 preferenze.

Il risultato finale evidenzia una chiara affermazione del centrodestra e, in particolare, di Marco Ambrogio, che supera tutti gli altri candidati e conquista la guida del Comune. La distribuzione dei voti mostra una competizione articolata, ma con un esito piuttosto netto a favore del vincitore.

Con questa tornata elettorale, San Giovanni in Fiore conferma una continuità amministrativa nel segno del centrodestra, con un risultato che ridisegna gli equilibri politici locali e chiude una competizione segnata da una pluralità di candidature ma da un esito decisivo già al primo turno.

