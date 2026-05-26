Polistena, “Ali sulla tela: quando la disabilità si fa volo”. L’arte di Mimma Zenone



L’arte di Mimma Zenone racconta la forza dell’anima oltre ogni limite

L’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, presieduta dalla Prof.ssa Vincenza Armino, è lieta di presentare la mostra di pittura “Ali sulla tela: quando la disabilità si fa volo”, esposizione artistica dell’artista Mimma Zenone, che si terrà il 30 e 31 maggio presso la Chiesa San Francesco di Polistena.

L’inaugurazione con conferenza è prevista per venerdì 30 maggio alle ore 10.00.

Non sarà soltanto una mostra d’arte.

Sarà un viaggio dentro la sensibilità, la resilienza e la straordinaria capacità dell’essere umano di trasformare il dolore, le fragilità e le difficoltà in bellezza, colore ed emozione.

Mimma Zenone, artista e donna disabile, attraverso le sue opere racconta sé stessa, la sua forza interiore e il desiderio di vivere senza permettere alla disabilità di diventare un confine.

Ogni quadro diventa una finestra aperta sull’anima, un messaggio potente che parla di dignità, coraggio, speranza e libertà.

“La mia disabilità non mi ha mai fermata. Sono una persona solare, piena di entusiasmo. È la mia voglia di esprimermi attraverso l’arte che mi fa volare alto.”

Parole semplici ma profonde, capaci di racchiudere il senso autentico di questa iniziativa: abbattere le barriere culturali e guardare alla disabilità non come ad un limite, ma come ad una diversa e preziosa espressione della vita.

L’arte, infatti, ha la capacità di unire, emozionare e restituire voce a chi troppo spesso rischia di essere osservato soltanto attraverso le proprie fragilità.

Con questa mostra, CivicaMente vuole accendere i riflettori sul valore dell’inclusione, della partecipazione e del rispetto della persona umana in ogni sua forma.

Ma questa iniziativa vuole essere anche un messaggio rivolto alle istituzioni, affinché il tema della disabilità venga affrontato con sempre maggiore attenzione, sensibilità e concretezza.

È necessario costruire comunità realmente inclusive, nelle quali nessuno si senta escluso o invisibile. Servono più investimenti nei servizi, nell’accessibilità, nei percorsi di integrazione sociale e lavorativa, ma soprattutto serve un cambiamento culturale che metta al centro la persona, la sua dignità ed il suo diritto a vivere pienamente la propria vita.

La disabilità non può e non deve essere considerata un limite alla realizzazione dei sogni, dei talenti e delle aspirazioni individuali.

Esperienze come quella di Mimma Zenone dimostrano che dietro ogni fragilità può nascondersi una straordinaria forza creativa e umana, capace di arricchire l’intera società.

“Ali sulla tela” è un invito rivolto all’intera comunità a fermarsi, osservare e lasciarsi attraversare dalle emozioni.

Perché dietro ogni disabilità esiste una persona con sogni, talenti, sensibilità e una straordinaria voglia di vivere.

L’Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà continua così il proprio percorso di attenzione verso i temi sociali, della solidarietà e dell’inclusione, promuovendo iniziative capaci di costruire una comunità più umana, consapevole e vicina alle persone.

“L’arte abbatte i limiti, la volontà apre le ali.”