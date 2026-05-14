San Giorgio Morgeto, stabilizzazione del personale ex tirocinante (TIS) in servizio presso il Comune

Si è concluso con la firma dei contratti di assunzione il percorso di stabilizzazione del personale ex tirocinante (TIS) in servizio presso il Comune di San Giorgio Morgeto.

Un risultato importante che segna la fine di una lunga fase di precariato e l’inizio di una nuova condizione lavorativa stabile e tutelata per i sette lavoratori coinvolti, la totalità di quelli in forze al nostro ente , che per anni hanno contribuito con impegno e professionalità alcuni al funzionamento degli uffici comunali, altri allo svolgimento dei servizi sul territorio.

La definitiva assunzione dei lavoratori, compresa quella non scontata di coloro che superano i 60 anni, ha richiesto anche l’utilizzo di fondi comunali e rappresenta un traguardo significativo sia sul piano amministrativo che su quello sociale, in quanto consente di valorizzare esperienze maturate all’interno dell’Ente e di garantire continuità ad uffici e servizi comunali, rafforzandone la struttura organizzativa.

L’Amministrazione comunale, nel ringraziare la giunta regionale ed in particolare l’assessore Giovanni Calabrese, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di un percorso complesso che ha richiesto impegno istituzionale, collaborazione tra uffici e costante attenzione alle esigenze del personale coinvolto.

Un ringraziamento particolare è rivolto agli uffici comunali per il lavoro svolto nella gestione dell’intero iter burocratico.

Con questa stabilizzazione, il Comune di San Giorgio Morgeto conferma la volontà di investire sulle risorse umane e sul rafforzamento della macchina amministrativa, nella direzione della stabilità occupazionale e del miglioramento dei servizi alla cittadinanza.