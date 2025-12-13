San Giorgio Morgeto, restituito alla comunità uno stendardo ottocentesco del Terz’Ordine Domenicano

La comunità di San Giorgio Morgeto ha vissuto un momento di forte emozione e riflessione grazie al gesto di Carlo Tripodi, originario del paese e residente a Polistena, che ha restituito un prezioso stendardo del Terz’Ordine Domenicano, risalente alla metà dell’Ottocento.

Il manufatto, realizzato in seta con raffinati ricami in seta nera, era stato acquistato da Tripodi in un mercatino di antiquariato. Con grande sensibilità e amore per le proprie radici, lo stendardo è stato riportato nel luogo a cui appartiene, tornando così patrimonio dell’intera comunità.

Questo ritorno rappresenta non solo un fatto positivo, ma anche l’occasione per riflettere sulla dispersione che, nel tempo, ha colpito il patrimonio artistico, storico e religioso del paese, privandolo di importanti testimonianze della propria identità.

Negli ultimi anni, grazie al lavoro paziente e costante del parroco don Antonio Sorrentino, alcuni beni stanno gradualmente rientrando in possesso della comunità, contribuendo a recuperare memoria e consapevolezza storica.

«Ogni oggetto che ritorna – ha sottolineato il parroco – è un segno concreto di riconciliazione con la nostra storia e con le nostre radici».

Il gesto di Carlo Tripodi assume così un valore che va oltre la semplice donazione, diventando un esempio di attenzione, rispetto e amore per la storia e l’identità di San