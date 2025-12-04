San Ferdinando, odori insopportabili in città parla il sindaco. VIDEOINTERVISTA

La sanità pubblica vibonese affonda e il governatore della Calabria si prende il lusso disnobbarla. “Ha sbagliato due volte a non presentarsi al tavolo del confronto”, sbottano alcuni sindaci della provincia di Vibo Valentia perché è stata convocata dal prefetto di Vibo ValentiaAnna Aurora Colosimosu richiesta dei 50 sindaci, delle forze sindacali e dei rappresentanti […]