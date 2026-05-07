San Ferdinando, il Comune chiarisce i disservizi sui rifiuti e annuncia innovazioni nella loro gestione

“I recenti disservizi nella raccolta dei rifiuti non hanno alcuna giustificazione economica e non sono in alcun modo imputabili a mancanze dell’Amministrazione Comunale. I dati finanziari dell’Ente parlano chiaro: dall’agosto 2021 a oggi, il Comune di San Ferdinando ha onorato ogni suo impegno economico nei confronti dell’attuale gestore, la società Gruppo Barbato Holding S.R.L., corrispondendo la somma complessiva di 4.445.555,40 euro. Ancora più rilevante è la nostra puntualità: le fatture vengono saldate con un tempo medio di 27 giorni che rientra ampiamente nei termini fisiologici dei rapporti commerciali.

Di fronte a questa assoluta ed esemplare regolarità nei pagamenti, i continui disagi e le interruzioni del servizio porta a porta appaiono del tutto ingiustificati. Tali inefficienze possono essere lette solo come inaccettabili metodi ostruzionistici e come una grave mancanza di responsabilità e professionalità da parte dei gestori del servizio e del personale impiegato.

L’Amministrazione Comunale non è più disposta a tollerare che dinamiche strumentali o carenze organizzative di una ditta privata ricadano sulla pelle dei cittadini, minacciando il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie di San Ferdinando.

È proprio per porre fine a questa gestione inefficiente che abbiamo deciso di voltare pagina in modo radicale con il nuovo progetto. I cittadini non meritano di essere ostaggio di chi pensa di dettare legge sul territorio e diffonde informazioni non veritiere”.

Queste sono le parole del sindaco Luca Gaetano che annuncia al contempo la rivoluzione green per la città grazie all’imminente avvio di un progetto radicale di trasformazione del settore: per porre fine a queste croniche disfunzioni, derivanti da un gestione in proroga da anni, l’Amministrazione ha già bandito due gare che tuttavia sono andate deserte. Per superare tale circostanza e per garantire con i risparmi di spesa anche un miglioramento del servizio, è stata approvata una proposta di finanza di progetto (Project Financing) con un piano che prevede un investimento totale di € 1.029.928,37 – interamente coperto da risorse private – che integrerà la gestione dei rifiuti con la riqualificazione del verde pubblico.

La futura gestione dei rifiuti urbani si baserà su pilastri tecnologici e ambientali d’avanguardia per innovare il servizio e ottenere tariffe più eque grazie alla tariffazione puntuale con tecnologia RFID, differenziata all’80%, l’apertura dell’Isola Ecologica cittadina e nuovi mezzi a basso impatto. Sarà impiegata, infatti, una flotta di nuovi automezzi Euro 5 ed Euro 6, monitorati tramite GPS per garantire la massima trasparenza e ottimizzazione dei percorsi.

Tra gli interventi principali figurano anche i lavori di riqualificazione di piazza Aragonese: l’area sarà trasformata con una nuova fontana dinamica “Jumping Jets” con illuminazione LED, nuovi percorsi pedonali accessibili, aree gioco per bambini con pavimentazione antitrauma e nuovo arredo urbano con potenziamento delle aree verdi.

Il passaggio alla nuova gestione genererà un circolo economico virtuoso: l’incremento della differenziata permetterà di dimezzare i costi di conferimento in discarica che, uniti al risparmio di spesa sulla gestione

del servizio, porteranno vantaggi significativi sulla TARI che oggi è gravata dall’alto costo del personale (cui non corrisponde un servizio corrispondente) e dagli elevati costi di conferimento.

L’analisi comparativa tra la gestione attuale e il nuovo progetto evidenzia, infatti, un risparmio atteso di almeno 600.000 euro/anno che si tradurrà nel tempo in una corrispondente riduzione della TARI a beneficio di famiglie e imprese.

Nel nuovo progetto c’è anche il potenziamento della cura del verde e la gestione del Centro di Raccolta Comunale: “l’Isola Ecologica sarà pienamente operativa e consentirà di conferire quei rifiuti che non possono essere gestiti dal sistema porta a porta: ingombranti, speciali e altre tipologie di non facile smaltimento che consentiranno di dire basta all’abbandono dei rifiuti. Non sarà solo un’area attrezzata, ma un vero e proprio ‘ecocentro’ tecnologicamente avanzato e a garanzia del massimo decoro, il nuovo gestore assicurerà trasporti bisettimanali per svuotare le frazioni conferite, mantenendo l’Isola Ecologica sempre pulita, accessibile e al servizio della comunità.”