Loredana Nisturuc, dalla Transilvania un nuovo talento dello showbiz in Italia

di Carmelo Priolo



Dalla Transilvania nasce un nuovo talento del mondo cinematografico e dello spettacolo in Italia: è Loredana Nisturuc, una donna dal talento poliedrico che si sta facendo notare nel nostro Paese come attrice di cinema, conduttrice TV, modella, cantante e influencer. Loredana, che è anche Giurista Comunitario con due lauree in Legge (una conseguita presso l’Accademia di Polizia a Bucarest e l’altra all’Università Magna Grecia di Catanzaro), vive e lavora da anni in Italia dove sta svolgendo il suo percorso professionale in costante crescita. Proprio in questi giorni nelle più importanti sale cinematografiche calabresi, si sta proiettando il film girato in Calabria, “L’Oratore”, del regista Marco Pollini, in cui Loredana appare in una figurazione molto particolare. Pollini ha detto che quella di Loredana ‹‹è tra le scene più belle e caratterizzanti del film, dove tra l’altro anche il pubblico ha dimostrato di gradire molto››.

Loredana, già modella per importanti servizi fotografici in Calabria e cantante sull’app USA Smule, ha esordito con successo anche come conduttrice su BomChannel68 del digitale terrestre nazionale. Molto famosa come influencer, Loredana ha oltre 112mila followers complessivi tra Instagram e Facebook, e su questi Social ha milioni di visualizzazioni mensili. Loredana ama molto anche anche il teatro, dove ha mosso i suoi primi passi come attrice in Romania. Loredana ha inoltre pubblicato foto e video sui suoi Social con vari Vip italiani, tra cui Francesco Pingitore, Beatrice Venezi, Ricky Tognazzi, Ficarra e Picone. Loredana sempre sui Social ha realizzato numerosi servizi speciali per grandi eventi, tra cui il Carnevale di Venezia dedicato a Casanova, “La Locandiera” al Teatro Vittoria a Roma e il Taormina Film Fest. Dalla Transilvania, Loredana Nisturuc sta, quindi, vivendo oggi la sua migliore stagione artistica nel Paese da lei molto amato, l’Italia.