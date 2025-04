Salta il Cup nell’azienda sanitaria reggina: ospedali e laboratori impossibilitati a fare le analisi cliniche. Il motivo? Non funziona la rete internet (sic!).

Qualcuno non ha ancora riparato la linea internet, gravi disagi in tutta la provincia metropolitana di Reggio Calabria per la mancanza del collegamento internet.

Ospedali e laboratori convenzionati vanno in tilt e si ferma tutta l’operatività dei nosocomi della provincia reggina.

Per sistemare la linea internet, è così complicato? Intanto i pazienti in attesa da tantissimo tempo, si ritrovano nuovamente rinviati. E non osiamo immaginare il disagio di chi dovrebbe fare interventi chirurgici urgenti.