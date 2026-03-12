Rottamazione Quinquies, Milia (FI): “Importante per i cittadini, sollecito di Forza Italia accolto” 

L’apertura dell’Amministrazione comunale alla possibilità di aderire alla “Rottamazione Quinquies” è un passaggio che come Forza Italia abbiamo chiesto a gran voce.

È la conferma che la mia proposta avanzata due mesi fa era ed è l’unica strada percorribile per dare sollievo ai contribuenti reggini”.

A dichiararlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

“Accogliamo con favore il cambio di rotta dell’Amministrazione, che sembra finalmente aver recepito le sollecitazioni: la rottamazione quinquies – conclude il capogruppo azzurro– è un’occasione importante per recuperare risorse certe e, contemporaneamente, permettere ai contribuenti di mettersi in regola senza essere schiacciati dal peso del debito”.