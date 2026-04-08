Rottamazione quinquies: In Consiglio Comunale il regolamento per la definizione agevolata di Imu e Tari

L’Amministrazione comunale di Palmi porterà in trattazione al prossimo Consiglio Comunale il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta “rottamazione quinquies”.

Il provvedimento consentirà ai contribuenti di regolarizzare le posizioni relative a IMU e TARI, con riferimento agli anni passati, attraverso il pagamento del solo capitale dovuto, con l’abbattimento integrale di sanzioni e interessi. È inoltre prevista la possibilità di rateizzare gli importi, secondo modalità calibrate in base all’entità del debito, al fine di garantire sostenibilità e accesso alla misura.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato offrire una concreta opportunità a cittadini e famiglie di mettersi in regola, dall’altro rafforzare la capacità dell’ente di recuperare risorse fondamentali per il funzionamento dei servizi pubblici.

«Al momento del mio insediamento – dichiara l’Assessore al Bilancio, Rocco Misale – il percorso risultava avviato sul piano degli indirizzi, ma ancora in una fase embrionale sotto il profilo operativo e regolamentare. Abbiamo quindi avviato un lavoro approfondito insieme agli uffici comunali e in Commissione consiliare, che ci consente oggi di portare in Aula un regolamento completo e concreto».

«Questa misura – afferma la Sindaca f.f. Solidea Schipilliti – rappresenta una scelta di equilibrio e responsabilità. Offriamo un’opportunità reale ai contribuenti, senza rinunciare al principio che i tributi vanno pagati, e allo stesso tempo mettiamo il Comune nelle condizioni di recuperare risorse utili per la collettività. È un intervento che rafforza il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini».

Il regolamento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta.