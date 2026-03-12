Rottamazione-quinquies, Confesercenti: “Bene l’adesione del Comune. Dal Patto per il commercio un primo risultato concreto”

Confesercenti Reggio Calabria accoglie con favore la decisione del Comune di aderire alla rottamazione-quinquies, una misura che va nella direzione indicata dalla gran parte delle associazioni di categoria nell’ambito del Patto per il commercio, il tavolo di confronto avviato dall’assessore alle Attività produttive Alex Tripodi con le organizzazioni di rappresentanza.

Per Confesercenti si tratta di un passaggio importante, nel merito e nel metodo. Quando il confronto tra istituzioni e categorie economiche si traduce in decisioni concrete, il dialogo diventa utile e produce risultati.

“Accogliamo positivamente questa scelta del Comune perché va nella direzione che avevamo indicato al tavolo del Patto per il commercio”, dichiara il presidente di Confesercenti Reggio Calabria, Claudio Aloisio. “Parliamo di una misura di buon senso, che può aiutare cittadini e imprese a rimettersi in regola in una fase in cui tante attività continuano a portarsi dietro il peso di anni difficili. Non risolve tutto, ma rappresenta un segnale concreto e una risposta utile.

Va riconosciuto, in questo percorso, anche il merito dell’assessore Alex Tripodi, che ha voluto fortemente questo tavolo e gli ha dato fin dall’inizio un’impostazione concreta e operativa. È un metodo utile, che può produrre risultati veri se portato avanti con continuità.

Questo passaggio conferma che il Patto per il commercio, se vissuto come luogo reale di confronto e non come semplice ritualità, può incidere davvero. Lo abbiamo detto fin dall’inizio: servono misure praticabili, non annunci. Oggi arriva un primo riscontro positivo ed è giusto riconoscerlo. Adesso però bisogna andare avanti, affrontando con la stessa concretezza gli altri temi aperti per il commercio e le piccole imprese della città”.

Sulla stessa linea il direttore di Confesercenti Reggio Calabria, Fortunato Tripodi.

“L’adesione alla rottamazione-quinquies è una decisione utile e concreta”, afferma Tripodi. “Per molte attività economiche significa poter affrontare il tema dei debiti con condizioni più sostenibili, evitando che situazioni già difficili diventino del tutto ingestibili. È una misura che risponde a un’esigenza reale del territorio e a una proposta avanzata con chiarezza dalle associazioni nell’ambito del Patto per il commercio.

Confesercenti, attraverso i propri uffici, è già pronta ad assistere le imprese nella predisposizione delle pratiche di adesione, offrendo supporto e accompagnamento in questa fase.

Adesso occorre proseguire con la stessa impostazione anche sugli altri temi aperti. Il confronto avviato con il Comune ha senso se riesce a tradursi in scelte concrete, capaci di accompagnare il commercio e le imprese in una fase che resta delicata”.