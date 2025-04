Rotary Club Gioia Tauro, conclusa la manifestazione “Forme e Colori”

Domenica 13 aprile si è chiusa la manifestazione ‘Forme e Colori’, l’evento culturale e artistico che ha animato la città di Gioia Tauro per un mese.

La manifestazione, organizzata dal Rotary Club Gioia Tauro, ha visto la partecipazione di 57 artisti oltre gli allievi dell’Istituto Comprensivo N.Pizi di Palmi, che hanno esposto le loro opere d’arte a Sala Fallara.

Il pubblico ha potuto ammirare una vasta gamma di opere, circa 300 creazioni artistiche, dalle pitture ai disegni 132 quadri, dalle sculture alle installazioni con le creazioni in arte tessile ed orafa, tutte caratterizzate da una grande creatività e originalità.

La manifestazione giunta alla sua quarta edizione quest’anno è stata dedicata a Pablo Picasso sul tema “Pace e Libertà”

L’occasione per promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità, grazie alla presenza di laboratori, workshop e conferenze che hanno coinvolto adulti, adolescenti e bambini.

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie al sostegno di numerosi partner e sponsor, che hanno creduto nel progetto e hanno contribuito a renderlo possibile.

Dopo l’inno alle bandiere, i saluti istituzionali del Sindaco di Gioia Tauro, l ‘Avv. Simona Scarcella che ha voluto ringraziare e congratularsi con il Presidente Vincenzo Barca e tutti i componenti del Rotary Club di Gioia Tauro per l’ottima riuscita della manifestazione. A seguire l’intervento del Past President Avv. Domenico Infantino, del Presidente Avv. Vincenzo Barca e della Presidente Incoming Avv. Manuela Strangi, che hanno parlato del recente passato, del presente e dell’imminente futuro di questa eccellente Kermesse, si è proceduto alla consegna degli attestati a tutti gli artisti ed ai componenti del comitato organizzatore ed allo staff. La serata si è conclusa con l’intervento della Dott.ssa Maria Pia Porcino, Governatore del Distretto 2102 che ha ringraziato in primis gli artisti che hanno aderito al progetto ideato dal Prefetto del Rotary e Direttore Artistico Totò Castellano e concretizzato sapientemente quest’anno con la regia del Presidente Vincenzo Barca e del suo direttivo.