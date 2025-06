Rosarno, sopralluogo del sidaco e vice sindaco alla stazione ferroviaria, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione

Ieri mattina il Sindaco, Dott. Pasquale Cutrì, e il Vicesindaco Dott. Teodoro De Maria, si sono recati presso i cantieri della stazione ferroviaria, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione.

Alla visita erano presenti, l’Ing. Antonio Sciorio dell’impresa esecutrice, l’Ing. Marco Romeo, direttore dei lavori, insieme agli operai impegnati sul posto.

Un’occasione per verificare lo stato di avanzamento degli interventi e per ribadire l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso un’opera strategica per la mobilità e il decoro urbano della nostra città.

Secondo dati ufficiali, la stazione ferroviaria di Rosarno si classifica al terzo posto in Calabria per transito di passeggeri, confermandosi già oggi un nodo fondamentale per il trasporto pubblico regionale e nazionale.

Grazie a questi lavori e alla riqualificazione in corso, la stazione di Rosarno diventerà una delle più importanti della Calabria e dell’intero versante tirrenico, proiettando la città verso una nuova prospettiva di crescita, sviluppo e centralità nei collegamenti ferroviari del Sud Italia.

“Desidero complimentarmi con i tecnici, i dirigenti e gli operai per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando — ha dichiarato il Sindaco, dott. Pasquale Cutrì — e rivolge un ringraziamento particolare a RFI per l’attenzione dedicata alla stazione di Rosarno. Grazie all’ Ing. Marco Romeo e all’ Ing. Antonio Sciorio per la competenza e la dedizione con cui stanno seguendo ogni fase del cantiere. Ringrazio inoltre il nostro consulente Rocco Dominici per l’attenzione e l’impegno dimostrato.

La nostra comunità merita infrastrutture all’altezza del suo ruolo strategico.