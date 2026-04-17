Rosarno, nuove opportunità e nuovi servizi per il territorio con l’apertura di Mab, gruppo specializzato in sicurezza e medicina del lavoro

Nuove opportunità e nuovi servizi per il territorio saranno l’offerta dell’apertura di oggi a Rosarno in Via Garibaldi alle ore 18.00 di MAB Filiale di Rosarno.

La Mab, Gruppo specializzato in sicurezza e medicina del lavoro, formazione professionale e consulenza a sostegno delle imprese, apre una delle sue sedi filiali proprio a Rosarno, pronta a rispondere e a soddisfare le domande e le necessità aziendali di un ampio territorio.

Quella di Rosarno è la prima sede operativa aperta in tutta la regione Calabria, mentre a breve una prossima sarà avviata anche a S. Nicola Arcella, quindi molto più a nord rispetto alla struttura pianigiana.

A chiarire ogni curiosità è il Dott. Michele Messina, che ha il ruolo di rappresentare il gruppo sul territorio e fare da punto di riferimento per le aziende locali. “Il progetto nasce all’interno del percorso di crescita del gruppo MAB, una realtà già strutturata che da tempo sta sviluppando un processo di espansione con l’obiettivo di portare alle imprese un modello di servizi più organizzato e integrato. L’avvio della sede nella Piana di Rosarno è stato reso possibile anche grazie a una rete di relazioni professionali, tra cui quella con Michele Mammoliti, figura di esperienza che ha contribuito a mettere in evidenza le reali esigenze e potenzialità del territorio.” Presenta e introduce così l’idea della sede MAB il Dott. Messina e continua “Da questo incontro è maturata la volontà di creare una presenza stabile nell’area, non limitata a singoli servizi ma basata su una struttura completa e coordinata. Il progetto coinvolge, quindi, il gruppo MAB nel suo insieme, con le diverse aree specialistiche — sicurezza sul lavoro, formazione, medicina del lavoro e consulenza — affiancate da una sede territoriale dedicata.”

Le attività che si svolgeranno, grazie a MAB, nascono da obblighi normativi, tuttavia il progetto non vuole fermarsi all’adempimento formale, anzi l’idea è quella di andare oltre. L’obiettivo principale è, infatti, affiancare le aziende come partner, aiutandole a gestire in modo più semplice e strutturato aspetti che spesso sono affrontati in momenti di carattere urgente e problematico. Nel territorio, sicurezza e formazione sono ancora viste spesso come un costo o come una formalità da rispettare. Il lavoro della nuova sede, invece, intende superare le banalità e le consuetudini e vuole far capire che una gestione organizzata di questi aspetti non serve solo a evitare sanzioni, ma aiuta concretamente l’impresa a funzionare meglio e a prevenire problemi futuri. L’idea progettuale è, perciò, rivolta a tutte le realtà imprenditoriali della zona, soprattutto a quelle che vogliono passare da una gestione “a necessità” a una gestione più continua e programmata.

Una visione aperta ai professionisti e alle imprese locali questa che si sta porgendo, che potrà risolvere con maggiore professionalità e maggiore presenza i problemi e i quesiti di nuova generazione.

Caterina Restuccia