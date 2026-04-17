Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato per il progetto di autodifesa personale “Io non ho paura – Difendersi è un diritto”

Ha preso il via ieri, presso la palestra della Questura di Catanzaro, il progetto di autodifesa personale “Io non ho paura – Difendersi è un diritto”, organizzato dalla presidente della sezione Fidapa di Catanzaro, Annarita Palaia, in collaborazione con il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e con il personale della Questura.

L’iniziativa, promossa lo scorso febbraio, prevede corsi di autodifesa rivolti a studentesse e giovani donne, con lezioni tenute da istruttori e atleti delle Fiamme Oro. Il percorso non si limita all’aspetto fisico, ma punta anche sulla consapevolezza del rischio, sulla gestione dell’ansia e delle situazioni di pericolo, oltre che sul rafforzamento dell’autostima e dell’empowerment femminile.

L’obiettivo è chiaramente sociale: prevenire la violenza di genere e diffondere una cultura della sicurezza attraverso strumenti pratici e accessibili, soprattutto alle più giovani.

Nei corsi come “Io non ho paura – Difendersi è un diritto”, le tecniche insegnate sono semplici, realistiche e immediatamente applicabili, anche da chi non ha alcuna esperienza sportiva. Non si tratta di “combattere”, ma di imparare a uscire da situazioni di pericolo nel modo più rapido ed efficace possibile.

In sintesi, questi percorsi non trasformano le partecipanti in combattenti, ma in persone più consapevoli, pronte e meno vulnerabili a essere colte impreparate.