Rosarno, il Consigliere Brosio aderisce alla Lega Calabria. La soddisfazione del Commissario Mattiani 

Cresce ancora nel reggino la squadra della Lega Calabria. Risale a soltanto poche ore fa la notizia dell’adesione al partito rappresentato a livello provinciale dal Commissario Giuseppe Mattiani, del Consigliere comunale di Rosarno Antonino Brosio che ha voluto esprimere parole di ringraziamento proprio al Consigliere Regionale:

“Oggi abbiamo voluto formalizzare un percorso politico che stiamo portando avanti con il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani già da diverso tempo. Mi lega a Lui un grande rapporto di stima, fiducia, rispetto e di generale visione politica. Non poteva non essere così. Nel corso della mia vita personale e professionale, ho sempre creduto nei valori dell’impegno, della trasparenza e del rispetto per il territorio. Le nostre strade politiche non potevano non incrociarsi. Riconosco in Lui grande determinazione, coerenza, visione pragmatica e la capacità di dare voce alle istanze reali dei cittadini. I risultati di questi primi tre anni di Legislatura confermano quanto sto dicendo. Sposo in pieno questa Sua linea politica e quella della Lega Calabria, perché concreta, radicata nella realtà e volta a costruire, non a distruggere. È una politica fatta di ascolto, presenza e soluzioni, non di promesse vane. Credo che oggi più che mai servano persone capaci di parlare ai cittadini con il coraggio di assumere impegni, ma allo stesso tempo di portarli a termine e che lavorano con onestà e passione per il bene comune e, soprattutto, per il nostro territorio. Desidero, infine, rivolgere un augurio di buon lavoro a tutti coloro che condividono questo cammino politico. Sono fiducioso che l’impegno congiunto di tutti noi, unito a quello fondamentale del Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, porterà a risultati concreti e positivi per il futuro del nostro territorio.”.

Di grande soddisfazione le reazioni del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:

“Queste continue nuove adesioni confermano che il nostro progetto prosegue con grande entusiasmo e passione tra la gente. Stiamo creando una grande squadra presente costantemente sul territorio. La Lega Calabria continua a crescere e questo vuol dire che stiamo lavorando bene. Ad Antonio Brosio va il mio benvenuto in Lega e il mio augurio di buon lavoro.” Così il Presidente Mancuso.Parole di estremo orgoglio anche da parte di Mattiani: “Oramai con grande frequenza diamo il benvenuto nel nostro partito a nuovi amici che sposano il nostro progetto e che dimostrano grande fiducia nel nostro operato politico. Evidentemente, siamo credibili, affidabili, perché stiamo lavorando bene sul territorio e stiamo fornendo risposte ai cittadini. Quelle risposte che i calabresi attendevano da anni. Per questo sono particolarmente orgoglioso dell’ingresso nel partito di un grande professionista, un bravissimo amministratore, una vera e propria eccellenza calabrese come Antonino Brosio. Nino non è soltanto un giovane Consigliere comunale che ricopre il Suo ruolo con grande competenza e passione, ma è titolare della prima azienda in Italia che dal 2014 si occupa di fornire servizi di lancio per enti di ricerca e università tramite palloni sonda. Accoglierlo al nostro fianco e continuare a lavorare insieme a Lui è per me e per noi motivo di estremo orgoglio. Benvenuto a Lui e buon lavoro.”.