Rosarno, i consiglieri Italiano e Ferrarini denunciano il degrado causato dai rifiuti

I sottoscritti Avv. Michele Filippo Italiano e Cosma Ferrarini, nella qualità di capo gruppi consiliari di minoranza in seno al consiglio comunale di Rosarno, intervengono nuovamente sulla gestione dei rifiuti perché non è la prima volta che si segnalano e si denunciano le cattive condizioni di cui soffre il nostro territorio nella materia delicata dei rifiuti.

Denunce, corredate da foto dettagliate che dovrebbero far riflettere chi governa la nostra città, sol se si pensa che, la nostra città ha una tariffa, tra le più alte del territorio, senza però corrispondere un servizio efficace ed efficiente per il cittadino.

Ci chiediamo, se è possibile, che nessuno dell’amministrazione comunale, passa o cammina per le strade della nostra cittadina, visto che, nulla rispetto al degrado in cui versa la città, è stato fatto per porre seri rimedi.

Dopo le nostre denunce, eravamo stati invitati dall’amministrazione ad una riunione operativa anche con i responsabili tecnici dell’ente, e in quel contesto, avevamo portato le nostre proposte utili a razionalizzare e rendere più incisivo il servizio di raccolta dei rifiuti.

Non ci siamo tirati indietro perché abbiamo a cuore la nostra città.

Pertanto, in quella riunione, avevamo detto la nostra in ordine alle micro discariche, invitando a leggere il bando, che l’amministrazione aveva fatto, ribadendo che leggendo il bando che, ricordiamo a noi stessi, è l’atto che regola i rapporti tra l’amministrazione ed i cittadini e tra l’amministrazione ed il gestore dei rifiuti si possono individuare le possibili soluzioni. Cosa che abbiamo fatto indicando in concreto gli interventi da fare .

Aspettavamo di essere convocati ancora per dare il nostro modesto contributo, ma questo non è stato fatto, e purtroppo le micro discariche continuano a proliferare.

Basta vedere come è combinata un’importante via del paese, la Via Umberto Sorrentino, che è diventata una discarica foriera di problematiche per la salute dei cittadini.

Ci domandiamo, il sindaco che nella funzione che ricopre, è la prima autorità sanitaria della Città, dorme sonni tranquilli?.

Per non parlare del Palazzo dell’ex cinema in pieno centro, del Terminal bus alla stazione, del cimitero al bosco e così via.

Possibile che non scatti, in chi ha competenza a intervenire, l’indignazione nel vedere una situazione che in ampie parti del territorio degrada giorno dopo giorno?

Eppure, questa amministrazione si è insediata da circa 2 anni e mezzo, ma come abbiamo sempre segnalato, non ha inciso su nulla e campa solo di rendita, incapace di programmare soluzioni e di immaginare nuove azioni, utili a rilanciare la nostra comunità sempre più adagiata su se stessa.

Avv. Michele Filippo Italiano

Cosma Ferrarini