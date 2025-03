Rosarno, i consiglieri Ferrarini e Italiano intervengono sulla chiusura del mercato settimanale

I sottoscritti Cosma Ferrarini e Michele Filippo Italiano, nella qualità di capigruppo di minoranza, in seno al consiglio comunale di Rosarno espongono:

in data 28/02/2025 la responsabile della III U.o.c., Architetto Corigliano, comunicava al Comandante della Polizia Locale che a causa dei lavori di riqualificazione urbana, l’area mercatale non era più agibile. In pari data il Comandante della polizia locale, con ordinanza sospendeva il mercato settimanale del Sabato, che in parte si tiene nell’area oggetto di riqualificazione.

In data 6 marzo sul profilo facebook del Comune gestito da un solerte assessore è stata informata la cittadinanza, della predetta sospensione del mercato, con la previsione del 1 aprile p.v., come data utile per la ripresa del mercato.

Ovviamente la sospensione posta in essere dal Comandante è un atto dovuto è necessario.

Quello che invece stride, è l’improvvisazione dell’ufficio tecnico, e la completa sudditanza dell’amministrazione, che prende atto senza muovere ciglio della sospensione del mercato e diventa parte attiva solo nel comunicare la notizia alla cittadinanza.

Non sappiamo se è stato chiesto conto alla funzionaria preposta del perché si è arrivati alla sospensione, se è vero come è vero che l’area interessata alla riqualificazione, è in tale stato, da circa 4 mesi ovvero da quando è stato posto in essere il cantiere e sono iniziati i lavori.

Ricordiamo a noi stessi che nella stessa area si doveva tenere la fiera di Sant’Antonio (A fera i jennaru) e per problemi “logistici”, la stessa non si è tenuta nelle date canoniche ma dopo 15 giorni.

Quindi, già da gennaio gli uffici preposti, e l’amministrazione, avrebbero dovuto porsi il problema del trasferimento del mercato senza farsi trovare impreparati e sospendere un servizio al quale i cittadini sono affezionati e gli operatori economici traggono il giusto profitto.

Un ufficio diligente avrebbe dovuto per tempo predisporre l’area alternativa dove spostare il mercato, nel momento del bisogno, tenendo conto che è lo stesso ufficio che sta gestendo anche i lavori di riqualificazione urbana dell’area mercatale.

L’Amministrazione che ha ricevuto il mandato di amministrare la città cosa pensa di fare con l’ufficio tecnico e con le tante funzioni accentrate sulla stessa persona?

Forse è il caso di chiedere ogni tanto conto e correre ai ripari o l’Amministrazione sul punto si dichiara soddisfatta?

Noi non demordiamo, ma nostro malgrado, non possiamo fare altro che, denunciare l’inerzia di questa amministrazione e la completa passività della stessa che supinamente e senza prendere alcun provvedimento assiste all’inefficienza gestionale degli uffici preposti.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, noi, non possiamo sostituirci agli Amministratori che rimangono inerti, possiamo però denunciare ed informare la cittadinanza sulle continue e reiterate inefficienze. Bastava poco per evitare la sospensione del mercato e non arrivare impreparati, e quel poco non è stato fatto

Cosma Ferrarini Avv. Michele Filippo Italiano