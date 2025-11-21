Rosarno, i Consiglieri Ferrarini e Italiano chiedono intervento urgente su presenze di discariche

I sottoscritti Cosma Ferrarini e Michele Filippo Italiano nella loro qualità di capi gruppo di minoranza in Consiglio Comunale di Rosarno espongono:

Abbiamo notato da giorni. la presenza di detriti da demolizioni urbane presenti in un terreno di proprietà comunale e precisamente sul terreno dove doveva sorgere la cittadella dello sport (Ex proprietà Laghi). (V. foto allegate)

Immediatamente avevamo segnalato verbalmente questa situazione al responsabile comunale del patrimonio chiedendo di sapere come mai in un terreno recintato del comune vi fossero materiali inerti provenienti da recenti attività edilizie.

Avevamo anche chiesto di intervenire nell’immediatezza. Ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta e nulla si è mosso.

Abbiamo notato, inoltre, che nell’autoparco comunale, situato nella proprietà Cutullè, vi fossero ulteriori materiali inerti da demolizione verosimilmente della stessa consistenza di quelli collocati nell’ex proprietà Laghi, oltre a tanti anzi tantissimi altri rifiuti e materiale vario di risulta. (Vedi foto allegate)

Queste situazioni di degrado deturpano l’ambiente e non possono essere tollerate da un’amministrazione comunale che si ispira al bello e alla cultura ma solo a parole.

La situazione presente all’autoparco comunale, sito nella proprietà Cutullè, per come potete notare dall’allegato fascicolo fotografico , se non lo eravate a conoscenza, ubicato in pieno centro abitato non è più tollerabile.

L’interrogazione è posta al Sindaco quale lo ricordiamo a noi stessi massima autorità sanitaria del Comune.

Infatti, il Sindaco che è riconosciuto come massima autorità sanitaria locale in virtù del Testo Unico degli Enti Locali. In tale veste, ha il compito di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene pubblica e sanità, specialmente in caso di emergenze sanitarie o questioni locali di igiene.

Pertanto si chiede un intervento immediato.

Avv. Michele Filippo Italiano

Cosma Ferrarini