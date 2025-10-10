Rosarno, Gruppo “Rosarno Prima di tutto”, “manutenzione necessaria per la prevenzione degli incidenti stradali”

Eravamo stati facili profeti allorchè in più occasioni siamo intervenuti per porre all’attenzione degli amministratori del comune di Rosarno la questione relativa alle manutenzioni delle infrastrutture. Abbiamo chiesto in tutte le lingue al Sindaco ed alla giunta di programmare insieme agli uffici competenti attività utili alla manutenzione consapevoli del fatto che la manutenzione è fondamentale è diventa DI ASSULUTA NECESSITA’ quella delle strade che serve per la prevenzione degli incidenti stradali.

La manutenzione delle infrastrutture stradali (manto stradale, segnaletica, illuminazione), i controlli regolari, le riparazioni tempestive e una buona pianificazione delle attività di manutenzione, riducono i rischi tecnici, ed i pericoli legati alle condizioni della strada e assicurano una guida più sicura per tutti

Chi ha il controllo delle infrastrutture, deve intervenire per riparare crepe, buche e deterioramenti che possono diventare pericolosi, soprattutto in condizioni climatiche avverse, deve assicurarsi che la segnaletica sia chiara, visibile e ben mantenuta per ridurre l’ambiguità e facilitare la comprensione.

Questo nel caso concreto non è successo, perché, abbiamo appreso di un incidente grave verificatosi sulla strada della Serricella, dove a causa di un tombino saltato, era stata messa una pedana di legno, che li insisteva da vari giorni e che doveva segnalare il pericolo.

Più volte, attraverso il consigliere comunale Franco Bruzzese, abbiamo segnalato tale pericolo al Sindaco, agli Amministratori ed all’ufficio tecnico. Perché ritenevamo inadatta la segnalazione del pericolo fatta non sappiamo da chi, attraverso il posizionamento anomalo di una pedana di legno atta a segnalare il tombino saltato e quindi funzionale a segnalare un pericolo, ma,, non era sicuramente idonea allo scopo costituendo essa stessa un pericolo. Soprattutto, perché la presenza della pedana, restringeva la carreggiata, che era ed è ristretta anche dall’invasione delle siepi sulla sede stradale.

Non siamo stati ascoltati NOI E NON è STATA ASCOLTATA LA POLIZIA LOCALE CHE AVEVA SEGNALATO LA PROBLEMATICA ANCHE CON FOTOGRAFIE, e pertanto, gridiamo la nostra indignazione che è quella di tutti i cittadini verso un’indifferenza da parte di chi governa il nostro territorio e che è preposto ad intervenire, direttamente se di sua competenza ed indirettamente se di competenza di altri enti, al fine di scongiurare incidenti come quello che stiamo commentando.

Amministratori lo si diventa per scelta e quindi con la consapevolezza che una volta votati occorre operare per rendere sicura la città che si amministra non lesinando energie.

Bastava poco per rendere più sicura l’arteria della Serricella molto frequentata da mezzi anche pesanti .

Il capo gruppo di Rosarno prima di tutto

Michele Filippo Italiano