Rosarno, Cosma e Ferrarini denunciano anomalie nelle fatture relative al servizio idrico 

I sottoscritti Cosma Ferrarini e Michele Filippo Italiano nella loro qualità di capi gruppo di minoranza in Consiglio Comunale di Rosarno espongono:

Abbiamo notato, che stanno arrivando ai cittadini di Rosarno, le fatture relative al consumo idrico, da parte della società Maggioli, che ha in concessione i tributi comunali.

In molti casi, ai cittadini sono arrivate fatture, che prevedono un consumo di metri cubi addebitato, superiore all’effettivo consumo per come certificato dal misuratore idrico del malcapitato cittadino.

Per ovviare a queste inefficienze dell’ufficio che gestisce per conto del comune i tributi, i cittadini in questi giorni hanno dovuto segnalare, all’ufficio preposto del concessionario, le dette anomalia riportate nelle fatture e l’ufficio, non ha potuto fare altro che provvedere alla rettifica dei consumi e a rifare una nuova fattura corretta e rispondente al consumo reale indicato nel misuratore.

Pertanto, si chiede al Sindaco di adoperarsi con il Responsabile preposto del Comune al fine di comprendere come mai si siano verificate queste incongruenze a discapito del cittadino utente e predisporre ogni azione utile ad evitare che si possano ripetere ancora disservizi di tal genere.

Si confida in un intervento immediato.

Avv. Michele Filippo Italiano

Cosma Ferrarini