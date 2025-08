Rosarno celebra il 75° Giubileo con la Solenne Incoronazione della Madonna di Patmos. Concerto di Enrico Ruggeri

La Città di Rosarno si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua

storia spirituale e civile: la Solenne Incoronazione della Madonna del Santuario Maria SS. di Patmos, fulcro

del 75° Anno Giubilare. L’evento, in programma nelle serate del 12 e 13 agosto 2025 in Piazza Duomo, si

configura come una grande celebrazione di popolo, capace di unire fede, identità e partecipazione.

Organizzata dall’Amministrazione Comunale, in sinergia con la Parrocchia del Santuario e grazie al prezioso

contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la manifestazione offrirà due appuntamenti di forte

impatto culturale e musicale, pensati per valorizzare il patrimonio immateriale e lo spirito comunitario di

Rosarno.

Programma degli eventi:

Martedì 12 agosto – ore 22:00: Zuzodance live, tributo alla grande musica italiana.

Mercoledì 13 agosto – ore 22:30: Concerto live di Enrico Ruggeri, tra i più apprezzati cantautori italiani.

«L’Incoronazione della Madonna di Patmos rappresenta un momento di profonda comunione spirituale e

identità collettiva per la nostra città» – ha dichiarato il dott. Pasquale Cutrì, Sindaco di Rosarno. «Celebriamo

questo Giubileo con orgoglio, grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione e al grande coinvolgimento della

comunità».

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla guida spirituale Don Salvatore Larocca, Arciprete dell’Arcipretura

S. Giovanni Battista – Santuario Maria SS. di Patmos in Rosarno, e dal lavoro generoso di decine di volontari,

che con passione stanno curando ogni dettaglio della festa, rafforzando il legame tra la fede e la vita

quotidiana dei rosarnesi.

L’Amministrazione Comunale esprime particolare gratitudine alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al

Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e ai Consiglieri Metropolitani, per il sostegno concreto offerto,

in particolare per il concerto del 13 agosto.

«Ringrazio la Città Metropolitana e il Sindaco Falcomatà per il contributo fondamentale» – ha dichiarato

l’Assessore allo Spettacolo Antonino Pronestì. «È la dimostrazione che una politica giusta e vicina ai territori

esiste. Con questo spirito possiamo cominciare a pensare che Rosarno torna – e deve tornare – al ruolo che

merita». Sotto il coordinamento dell’Assessorato allo Spettacolo, l’organizzazione ha curato ogni aspetto

logistico e promozionale, presentando anche domanda per il bando regionale dedicato agli eventi culturali.

In caso di esito positivo, l’intera programmazione potrà proseguire fino al periodo natalizio.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini, i fedeli e i visitatori a partecipare numerosi a queste

giornate di festa, per vivere insieme un momento unico nel cammino spirituale e identitario di Rosarno.