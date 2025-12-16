Rosarno accende il Natale: presentato il Cartellone degli Eventi 2025

L’Amministrazione Comunale di Rosarno annuncia la presentazione ufficiale del Cartellone Natalizio 2025, un programma ampio e articolato che accompagnerà la città durante tutto il periodo delle festività. L’iniziativa è stata concepita per offrire occasioni di partecipazione a cittadini di ogni età, valorizzando la tradizione, la cultura e il senso di comunità.

Il calendario degli eventi prevede concerti, spettacoli, attività per bambini, mostre, momenti culturali e iniziative dedicate alla solidarietà, distribuiti in vari punti del territorio comunale. L’obiettivo è quello di creare un clima festoso e inclusivo, capace di coinvolgere sia il centro cittadino sia le aree periferiche, promuovendo la coesione e il piacere dello stare insieme.

Il Cartellone Natalizio 2025 è il risultato di un lavoro condiviso che ha visto la collaborazione di associazioni locali, istituti scolastici, gruppi giovanili, realtà culturali e numerosi volontari. Un impegno corale che testimonia la volontà dell’intera comunità di contribuire alla buona riuscita delle iniziative.

Grande soddisfazione per l’Assessore agli Spettacoli Antonino Pronestì, il quale dichiara: «Siamo lieti di presentare un programma natalizio costruito attorno ai valori della partecipazione e della condivisione. Il nostro intento è offrire alla cittadinanza momenti di gioia e serenità, creando un’atmosfera di festa diffusa in tutta la città. Il Cartellone Natalizio 2025 nasce da un percorso condiviso e dal contributo di tante realtà del territorio. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento ai volontari che parteciperanno in modo gratuito e generoso all’organizzazione degli eventi: il loro supporto rappresenta una risorsa preziosa per Rosarno. Invito tutti i cittadini a prendere parte alle iniziative in programma e a vivere insieme la magia del Natale”.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a consultare il programma completo degli eventi, che sarà disponibile sui canali ufficiali del Comune, e a partecipare numerosi alle iniziative previste. Gli eventi natalizi rappresentano un’occasione importante per rafforzare il senso di appartenenza e condividere momenti di serenità.