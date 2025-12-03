Rocco Campolo : “Nel consiglio della città Metropolitana voto negli interessi dei cittadini “

Durante l’ultimo consiglio Metropolitano ho agito come ho sempre fatto, votando secondo coscienza, astenendomi e votando contro su alcuni punti e votando in maniera favorevole laddove ho ritenuto si stesse facendo qualcosa di positivo per la nostra comunità. In particolare ho votato a favore dell’approvazione del bilancio. Sono assolutamente critico nei confronti di Falcomatà e della sua maggioranza, secondo me si può fare decisamente meglio ma ho l’impressione che non tutti hanno chiaro che se non fosse passato il bilancio la maggioranza che sostiene Falcomatà sarebbe comunque rimasta in carica. Si sarebbe anticipata la data del voto? No.

Chi dice che se non fosse stato approvato il bilancio Falcomatà sarebbe decaduto insieme alla sua maggioranza dice semplicemente delle fesserie.

Si sarebbe paralizzata l’attività dell’ente e gli unici ad avere gravi ripercussioni sarebbero stati i cittadini di Reggio e provincia. Non mi sono candidato per fare battaglie ideologiche a favore dei partiti politici ma per fare del mio meglio a vantaggio di chi vive nella nostra splendida provincia.

Paralizzare l’ente a pochi mesi dal voto che senso ha? A chi giova? Sicuramente non ai cittadini.

Sono tantissimi gli attestati di stima che mi stanno arrivando da destra e sinistra per il senso di responsabilità dimostrato.

Ho fatto prevalere l’interesse della nostra comunità a quelle che sono le beghe politiche di cui la gente è stanca. Devo dire che anche i miei colleghi di minoranza più volte in questi anni hanno avuto un comportamento responsabile.

Ho l’impressione che non tutti abbiano chiaro che non siamo al Comune di Reggio dove gli assessori hanno un’indennità lorda mensile di 9000€ ed i consiglieri guadagnano cifre interessanti. Alla Città Metropolitana non è prevista alcuna indennità, è previsto solo un rimborso spese che tra l’altro non ho mai voluto lasciandolo nelle casse dell’ente nell’augurio che venga utilizzato per le persone bisognose.

Mi auguro che i componenti della maggioranza litighino meno soprattutto per questioni di poltrone o di potere ed operino di più. Auspico che dalle imminenti elezioni possa venir fuori una classe dirigente capace di sviluppare sotto tutti i punti di vista il territorio in cui viviamo che ha delle potenzialità enormi.

Consigliere Citta’ Metropolitana RC

Rocco Campolo