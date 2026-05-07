Roccella Ionica. SPI CGIL e CGIL Area Metropolitana: pieno sostegno al Piano “Gelsomini Link”.

Lo SPI CGIL e la CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria esprimono pieno sostegno alla proposta avanzata dal Comune di Roccella Ionica attraverso il Piano “Gelsomini Link”, finalizzato alla riorganizzazione e al potenziamento dei collegamenti su gomma tra la Locride e la stazione ferroviaria di Rosarno, in coincidenza con i principali treni nazionali diretti verso Roma, Milano, Torino e Venezia.

“Si tratta di una proposta concreta, immediatamente attuabile e capace di affrontare una delle condizioni di maggiore disagio che da anni penalizza i cittadini della Locride: l’isolamento ferroviario e la difficoltà di collegamento con il resto del Paese”. – Così in una nota i Segretari Generali CGIL Mimma Pacifici e Gregorio Pititto.

Il problema non è soltanto infrastrutturale, ma riguarda soprattutto una programmazione inefficace dei servizi complementari di trasporto. Oggi troppi cittadini restano esclusi dalla possibilità di utilizzare pienamente i collegamenti ferroviari nazionali a causa della mancata sincronizzazione tra autobus e treni.

“Una condizione – evidenziano – che pesa in maniera ancora più grave sugli anziani, sui lavoratori, sugli studenti e sulle tante famiglie della Locride che vivono quotidianamente le difficoltà di un territorio segnato dallo spopolamento e dall’emigrazione continua dei giovani.

Molti cittadini che lavorano o studiano al Nord e che scelgono di rientrare nella propria terra incontrano enormi difficoltà una volta arrivati nelle stazioni di Rosarno o Lamezia Terme. Non sempre le famiglie hanno la possibilità materiale di percorrere decine di chilometri, spesso in piena notte, per andare a recuperare figli, parenti o anziani. Questo disagio diventa ancora più pesante nei piccoli comuni interni, dove i servizi sono carenti e dove la solitudine e l’invecchiamento della popolazione rendono tutto più complicato.”

“Garantire collegamenti efficienti significa non solo migliorare la mobilità, – continuano – ma contrastare concretamente l’isolamento sociale e territoriale, sostenere il diritto alla permanenza nei territori e creare condizioni più dignitose per chi vuole continuare a mantenere un legame con la propria comunità d’origine.”

Lo SPI CGIL e la CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria ritengono, pertanto, fondamentale che tutti i Sindaci della Locride sostengano questa proposta, costruendo una posizione unitaria da rappresentare alla Regione Calabria, a Trenitalia e agli enti competenti.

“La mobilità è un diritto sociale. – Chiosano i vertici della CGIL Metropolitana – Rompere l’isolamento della Locride significa difendere la dignità delle persone, contrastare lo spopolamento e restituire prospettive di futuro a un territorio che non può essere lasciato indietro.”

Segretario Generale SPI CGIL Segretario Generale CGIL

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