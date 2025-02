Roccella Jonica, La scuola “Francesco Pentimalli“ di Gioia Tauro, unica in Calabria ad indirizzo sportivo, ha ottenuto grandi riconoscimenti

In data 25 febbraio 2025 presso Holiday park di Roccella Jonica, nell’ambito delle competizioni scolastiche sportive 2024 2025, si è tenuta la finale provinciale di specialità corsa campestre, che ha visto la partecipazione di circa 250 studenti provenienti da tutta la provincia. La scuola secondaria di primo grado “Francesco Pentimalli“ di Gioia Tauro, unica in Calabria ad indirizzo sportivo, ha ottenuto grandi riconoscimenti, posizionandosi al terzo posto nella classifica individuale con l’alunna Cananzi Chantal e ottenendo quattro medaglie e un trofeo di squadra con le alunne Cananzi Chantal, Angilletta Anastasia, Musumeci Giorgia e Babuscia Denise nella classifica generale a squadre. Grande soddisfazione del Dirigente Scolastico professor Domenico Pirrotta, che ha avuto parole di elogio per le giovani studentesse e per i professori di Scienze Motorie Andrea Sofia e Rossana Rinaldi che hanno guidato le alunne alla vittoria.