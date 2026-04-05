Rizziconi, il trionfo della fede: l’Affrontata 2026 incanta la Calabria

RIZZICONI – Una piazza centrale gremita in ogni ordine di posto, un silenzio carico d’attesa e poi l’esplosione di gioia: a Rizziconi la Domenica di Pasqua ha segnato il ritorno in grande stile dell’Affrontata, confermandosi come uno degli eventi religiosi e identitari più suggestivi dell’intera regione.

L’edizione 2026 passerà agli archivi come una delle più partecipate di sempre. Centinaia di fedeli e turisti hanno invaso il cuore del borgo per assistere al rituale incontro tra il Cristo Risorto, la Madonna e San Giovanni, un momento di altissima tensione emotiva che raduna la comunità da generazioni.

Le voci dei protagonisti

Al termine della funzione, la soddisfazione è palpabile tra chi ha lavorato mesi dietro le quinte per la perfetta riuscita della manifestazione:

Il Sindaco: “Vedere la nostra piazza così viva è l’orgoglio di tutta l’amministrazione. Questa non è solo tradizione, è il cuore pulsante di Rizziconi.”

Il Priore e gli Organizzatori: “Un successo che ripaga ogni sforzo. Quest’anno la qualità della rappresentazione e l’ordine pubblico sono stati impeccabili, elevando la nostra Affrontata tra le migliori di tutta la Calabria.”