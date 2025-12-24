Volontari dell’associazione “Argo” hanno ritrovato un cagnolino a Polistena e consegnato alla proprietaria, era stato rubato due mesi fa

Oggi è accaduto un miracolo vero e proprio “miracolo” di Natale.

Oggi ci eravamo ritagliate come volontarie assieme a Mimma e Melania due orette libere per scambio di auguri e visitare il Caffio Incantato a Polistena , ed è qui che ci è venuto incontro un piccolo cagnolino tutto spaventato.

Ci siamo subito attivate per verificare la presenza di eventuale microchip.

E come una sorpresa me era provvisto , ma la cosa bella è che quando abbiamo chiamato la sua famiglia, ci avevano comunicato gli fosse stato rubato due mesi fa (si è presentata con regolare denuncia).

Lacrime di gioia tra Caterina e Benjie nel ritrovarsi finalmente. Quel piccolo fagotto che ha tanto cercato.

Ringraziamo il personale del Bar Condello, tutte le persone che si sono fermate ad aspettare e che si sono emozionate davanti a questa meravigliosa scena di ricongiungimento.

Associazione Argo protezione animali