Ritrovata l’arma in una vasca tra le campagne dello zio che sparò ai nipoti in Calabria

Calabria protagonista con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 23 maggio, come riporta Agipronews, colpo da 30mila euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, grazie a 6 Oro in via Eroi di Sapri, mentre nell’estrazione successiva – di sabato 24 maggio – si registrano altre tre vincite. Arriva da Grotteria, in provincia di Reggio […]