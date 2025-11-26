Ritrovare il lavoro: una vittoria che parla di giustizia e dignità per un lavoratore portuale

Il Tribunale di Palmi, con una pregevole sentenza pronunciata dal

Giudice del Lavoro, Dott. Luca Coppola, ha sancito un principio

fondamentale: il licenziamento di un lavoratore portuale dipendente

della Coopmar Società Cooperativa, Giuseppe Catalano, è stato

annullato ed è stata disposta la sua reintegrazione nel posto di

lavoro precedentemente occupato con il riconoscimento della

connessa indennità risarcitoria. Non si tratta solo di un ritorno a un

posto di lavoro, ma di una conquista che testimonia il valore della

giustizia applicata concretamente, soprattutto in un territorio come

quello in cui viviamo, dove il lavoro resta una risorsa preziosa e

spesso fragile.

La sentenza assume un significato storico e giuridico rilevante.

Grazie all’Art. 441 ter c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, le

controversie sull’esclusione dalla compagine sociale dei soci

lavoratori, prima di competenza del Giudice Civile, oggi sono stati

devoluti alla competenza del Giudice del Lavoro. Il Tribunale ha

riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione, sottolineando che le ragioni

addotte dalla società erano basate esclusivamente sulle assenze

per malattia e sul cosiddetto “scarso rendimento”, concetto rivelatosi

del tutto pretestuoso.

Sul tema dello scarso rendimento, la sentenza è chiara e incisiva: i

calcoli della società consideravano soltanto le assenze, senza

valutare la produttività effettiva durante i periodi di lavoro. Il

Tribunale ha ribadito un principio essenziale: la malattia non può

mai essere confusa con inefficienza. Fino al superamento del

periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, il lavoratore

conserva il diritto alla protezione del proprio posto, e nessuna

assenza giustifica licenziamento o esclusione dalla compagine

sociale.

Ritengo questo risultato particolarmente importante, non solo per il

valore giuridico, ma anche sul piano personale: affrontare e

superare le difficoltà degli ultimi anni, portare avanti questa battaglia

e vincerla, conferma che la tutela dei diritti è possibile anche in

contesti complessi. Riavere il lavoro non è solo il ritorno a un

impiego: è una vittoria di giustizia, sicurezza e dignità, un messaggio

chiaro a tutti: i diritti dei lavoratori possono essere difesi con

determinazione e coraggio.