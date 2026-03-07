Ritorno a casa: abbracci e lacrime di gioia per i quattro ragazzi di Gioia Tauro bloccati a Dubai

Di Clemente Corvo

Ieri, quattro ragazzi di Gioia Tauro sono finalmente tornati nella loro città natale dopo essere stati bloccati a Dubai. Cristian De Gennaro, Grazie De Gennaro, Domenico De Gennaro e Valentina Tripodi sono stati accolti con grande gioia e affetto alla stazione di Rosarno.

Amici e parenti si sono riuniti per dare il benvenuto ai ragazzi, esprimendo la propria felicità per il loro ritorno a casa. È stato un momento di grande emozione e gioia, dopo un periodo difficile e incerto.

I ragazzi hanno trascorso diversi giorni bloccati a Dubai a causa delle restrizioni di viaggio, ma finalmente sono riusciti a tornare nella loro città e a riabbracciare i propri cari.

Al momento del loro arrivo i ragazzi ci hanno rilasciato delle brevi dichiarazioni in riferimento alle nostre domande:

1. Come vi sentite ora che siete finalmente tornati a casa dopo essere stati bloccati a Dubai?

Ci sentiamo frastornati ma stiamo bene

2. Qual è stata la cosa più difficile da affrontare durante il vostro soggiorno a Dubai?

La cosa più difficile è stata vivere i giorni ore e minuti nell’incertezza di quando saremmo potuti tornare a casa

3. Avete avuto contatti con l’ambasciata italiana a Dubai durante il vostro soggiorno? Se sì, come vi hanno aiutato?

Abbiamo avuto contatti con l’ambasciata ma non abbiamo avuto aiuto da parte loro

4. Qual è stato il momento più critico del vostro soggiorno a Dubai?

Il momento più critico è stato sabato sera quando chiusi dentro la hall dell’hotel abbiamo sentito suonare all’esterno delle sirene di allert e contemporaneamente arrivavano nei telefoni messaggi di allert ,di stare dentro non uscire e stare lontano dalle finestre.

5. Avete ricevuto aiuto da parte di amici o familiari durante il vostro soggiorno a Dubai?

L’affetto di tutti i nostri amici parenti e concittadini era l’unica forza che ci ha consolato in quei momenti chiusi dentro quella camera di hotel.

6. Qual è il vostro messaggio per le persone che sono ancora bloccate all’estero e stanno affrontando difficoltà simili?

Di stare tranquilli e calmi avere tanta pazienza che al più presto finirà anche per loro questa Odissea

7. Come vi sentite riguardo all’aiuto ricevuto dal governo italiano e dalla Farnesina per il vostro rientro in Italia?

La Farnesina è stata presente solo una volta arrivati all’aeroporto di Muscat, lì abbiamo trovato delle persone che ci hanno dato una mano e ci hanno rassicurato

8. Avete qualche consiglio per le persone che stanno pensando di viaggiare all’estero in questo momento?

Di stare attenti e di programmare magari i loro viaggi in momenti più tranquilli

9. Avete dei ringraziamenti da fare a qualcuno in particolare per il vostro rientro in Italia?

Volevamo infine ringraziare Loredana della nostra agenzia di fiducia travelbuy di Palmi, presenza preziosa che ha vissuto con noi momenti difficili e che ci ha rassicurato e indicato passo passo il rientro verso casa e che abbiamo trovato al nostro rientro alla stazione ad accoglierci insieme ai nostri familiari e amici.

La nostra redazione di approdo Calabria che è stata molto attenta in questa vicenda , si unisce alla loro famiglie, alla comunità di Gioia Tauro , nel dare il benvenuto ai ragazzi e nel condividere la gioia per il loro ritorno a casa.

Siamo felici di avervi di nuovo con noi!