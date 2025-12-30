Ritmo, musica e divertimento no stop, è il Capodanno di Studio54Network a Locri

E’ ormai in moto, da stamattina, la macchina organizzativa di Studio54network, domani notte a Locri festeggiare l’arrivo del 2026!

Tutto il centro di Locri coinvolto, con ben 3 aree di divertimento, di cui una coperta. Aree food, beverage, tanti servizi con nulla lasciato al caso.

Non solo uno spettacolo, ma soprattutto una grande festa, progettata per rendere protagonisti il pubblico e la città. Con piazza e corso in festa, il pubblico sarà reso protagonista, per cantare e ballare fino all’alba. Decine di metri di ledwall, macchine motorizzate, effetti luce e telecamere; decine di migliaia di watt audio.

Con i dj e gli animatori di Studio54network, tutto è stato progettato per garantire tutta la notte ritmo e divertimento, sostituendo al classico pubblico statico dei concerti un pubblico protagonista della festa e dello spettacolo. Sull’area saranno inoltre garantiti tutti i servizi accessori al divertimento musicale, con ulteriori servizi beverage e food, che andranno a potenziare gli storici bar del centro cittadino.

Allo spettacolo vero e proprio si darà il via dopo la mezzanotte, prima in radiovisione sulla piazza e su tutti i canali collegati e poi dal palco, per uno show interattivo di circa 4 ore, con la collaudatissma conduzione di Studio54network. Ne verra’ fuori una grande festa-spettacolo all’aperto, senza alcun costo di accesso, e facilmente raggiungibile, in considerazione della centralita’ della location. La particolare offerta di spettacolo e divertimento superà così i limiti del classico concerto, più su misura per un pubblico statico e meno interattivo, permettendo invece a tanti giovani una valida alternativa a pericolose trasferte in auto.

Fortemente voluta dall’amministrazione comunale della Città, Locri è pronta a dimostrarsi, ancora una volta, meta e ombelico del più sano e miglior divertimento. Non resta che aspettare qualche ora per partecipare alla grande festa dal vivo nel centro della città, in un evento che candida Locri tra le capitali dei festeggiamenti del 2026!