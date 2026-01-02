Rischia la chiusura dei reparti l’ospedale di Polistena, non rinnovati i contratti ai professionisti medici. I cittadini pronti a piantare le tende all’ingresso del nosocomio

Oggi una riunione delicata a Reggio Calabria. Il Gom non può sopperire per tutto l’arco del mese con gli anestesisti. L’impegno fumoso del direttore generale dell’Asp di far arrivare anestesisti dall’ospedale di Melito.

ALLARME ASP REGGIO CALABRIA

Non vengono rinnovati i contratti dei medici,siamo senza anestesisti !!!!! gli ospedali di Locri di Polistena si possono chiudere.

Riterremo l’ASP direttamente responsabile di ogni danno alla vita e alla salute dei cittadini e procederemo per interruzione di pubblico servizio.

Questa tragedia era stata prevista quattro anni fa, dopo la chiusura del reparto di anestesia di Polistena: esisteva una soluzione per bandire concorsi attrattivi e cercare così di uscire dal piano di rientro, ma è stata colpevolmente ignorata, il presidente Occhiuto probabilmente è stato costretto a cambiare strada, era stato lui a proporla e a dichiararlo in un’intervista nel 2023 sulla C news. Voleva pagare di più i medici che venivano a lavorare in Calabria, così come succede per i magistrati per le aree disagiate. Probabilmente a qualcuno piace questa situazione dobbiamo stare qui sotto tortura.

Avete distrutto la sanità pubblica: ladri di salute, incapaci di garantire i servizi essenziali.

Dimettetevi in massa. È l’unica scelta responsabile.