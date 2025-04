Ripepi: “Falcomatà chiude la Città”. La smentita dell’Amministrazione Comunale

“Reggio Calabria assiste oggi a un fatto senza precedenti, che paralizzerà i centri nevralgici, amministrativi, politici, culturali, educativi e sportivi della Città. Per effetto diretto dell’inadempienza politico-amministrativa del Sindaco Giuseppe Falcomatà, 24 uffici comunali distribuiti su tutto il territorio cittadino saranno chiusi con effetto immediato, a causa dell’assenza di interventi sull’agibilità dei locali.” – esordisce così il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.- “La decisione, formalizzata in una comunicazione a firma del Dirigente del Comune, l’Ing. Minutolo, rappresenta l’atto estremo e inevitabile di un datore di lavoro pubblico che ha il dovere giuridico di tutelare l’incolumità dei lavoratori e degli utenti. Il vero problema, però, non risiede nella firma del Dirigente, ma nell’inerzia prolungata e reiterata dell’amministrazione comunale e del suo vertice politico.”

“Il Dirigente-Datore di Lavoro, Ing. Francesco Minutolo, nella missiva indirizzata al Sindaco, al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto e a tutti i Dirigenti ritiene che – considerato l’avvio di una intensa attività di verifica delle condizioni di manutenzione e di agibilità degli edifici comunali, viste le molteplici segnalazioni inerenti le generalizzate criticità riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro negli uffici comunali, e al fine di tutelare l’integrità e il benessere dei lavoratori dell’Ente – si debbano disporre le misure temporanee, con decorrenza immediata, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli uffici comunali, demandando ai Dirigenti competenti l’adozione delle stesse. Misure che necessitano l’inibizione o – nella maggioranza dei casi – addirittura la sospensione delle attività inerenti agli uffici stessi. Infine, il Dirigente Ing. Minutolo demanda alla Società Castore l’apposizione di segnaletica, cartellonistica, barriere e di quant’altro necessario al fine di garantire l’applicazione delle suddette misure temporanee, su coordinamento dei Dirigenti competenti e del Servizio “Tutela Salute, Sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Il Consigliere Massimo Ripepi ha poi evidenziato: “Questi gli immobili interessati:

1. IMMOBILE COMUNALE : Comando Polizia Locale

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione, oltre dei locali interni del corpo avanzato, dell’area sottostante utilizzata quale ingresso principale

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino ad ulteriori accertamenti statici

2. IMMOBILE COMUNALE : Biblioteca De Nava

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio CPI e ripristino impianto di climatizzazione

3. IMMOBILE COMUNALE : Campo Atletica CONI-Custodia

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione dei locali

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità dei locali

4. IMMOBILE COMUNALE : Castello Aragonese

a. MISURA IMMEDIATA: Divieto di utilizzo dei locali per eventi espositivi e o mostre – In condizioni climatiche sfavorevoli sospensione attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’eventuale rilascio CPI (necessario in caso di mostre/eventi espositivi) e al ripristino dell’impianto di climatizzazione

5. IMMOBILE COMUNALE : Palazzo CE.DIR.

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenta fino all’ottenimento del CPI, come da verbale ispettivo VV.F.

b. SCADENZA DELLA MISURA: no all’ottenimento del CPI

6. IMMOBILE COMUNALE : Cimitero Condera

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione utilizzo impianti ed apparecchiature elettriche

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento della certificazione di conformità alla regola dell’arte

7. IMMOBILE COMUNALE : Cimitero Modena

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione utilizzo impianti ed apparecchiature elettriche

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento della certificazione di conformità alla regola dell’arte

8. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata Catona

a. MISURA IMMEDIATA: Ottenimento certificato di agibilità entro 30 giorni

b. SCADENZA DELLA MISURA: ///

9. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata Mosorrofa

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio del certificato di agibilità

10. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata Ravagnese

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al completamento lavori e al rilascio di certificato di agibilità

11. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata S. Caterina

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio collaudo ascensore e certificato di conformità impianto elettrico

12. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata Sbarre

a. MISURA IMMEDIATA: Ottenimento certificato di agibilità entro 30 giorni

b. SCADENZA DELLA MISURA: ///

13. IMMOBILE COMUNALE : Sede decentrata Pellaro

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio del certificato di agibilità

14. IMMOBILE COMUNALE : Palazzo San Giorgio

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio del certificato di agibilità

15. IMMOBILE COMUNALE : Pinacoteca Civica

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio del CPI

16. IMMOBILE COMUNALE : Palazzo Via Vicenza-Attività Produttive

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione accesso al pubblico

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al completamento dei lavori di installazione e messa in esercizio impianto elevatore

17. IMMOBILE COMUNALE : Ufficio Custodi Villa Comunale

a. MISURA IMMEDIATA: Inibizione dell’utilizzo

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e al rilascio dei certificati conformità impianti

18. IMMOBILE COMUNALE : Uffici Politiche Sociali Modena

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino al rilascio del certificato di conformità impianto elettrico

19. IMMOBILE COMUNALE : Scuola Infanzia Frangipane

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità

20. IMMOBILE COMUNALE : Scuola Infanzia Gebbione

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità

21. IMMOBILE COMUNALE : Scuola Infanzia Genoese

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità

22. IMMOBILE COMUNALE : Scuola Infanzia via Pio XI

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità

23. IMMOBILE COMUNALE : Servizi Demografici

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività in presenza

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento del certificato di agibilità

24. IMMOBILE COMUNALE : Villetta De Nava

a. MISURA IMMEDIATA: Sospensione delle attività

b. SCADENZA DELLA MISURA: Fino all’ottenimento certificato di conformità impianti elettrico e di climatizzazione

“Non si tratta di un evento improvviso, né di una calamità naturale. È il frutto diretto di anni di mancata programmazione, assenza di manutenzione, ritardi cronici negli interventi minimi di messa in sicurezza, e colpevole disinteresse per le condizioni dei luoghi di lavoro e di servizio ai cittadini.” – ha rimproverato Ripepi. – “La chiusura forzata di questi uffici significa interruzione di servizi essenziali, disagio per migliaia di cittadini, ostacolo all’accesso agli atti, rallentamento delle pratiche edilizie, anagrafiche, sociali e tributarie. È un blocco amministrativo senza precedenti che colpisce famiglie, imprese, professionisti e lavoratori comunali.”

“La responsabilità è profondamente politica: chi ha guidato la città negli ultimi dieci anni, e continua a farlo, non può chiamarsi fuori. Il Sindaco Falcomatà non ha promosso interventi, non ha investito nella sicurezza, non ha pianificato la riqualificazione delle sedi comunali, lasciando che si deteriorassero fino a diventare inagibili.”

“In un momento storico in cui i cittadini chiedono trasparenza, efficienza e dignità nelle istituzioni, questa vicenda rappresenta uno scempio amministrativo e politico che segna ulteriormente il declino dell’Ente comunale e dell’intera città. A pagare sono, ancora una volta, i cittadini e i dipendenti pubblici. A rispondere devono essere, senza ambiguità, i vertici politici. La città non può più tollerare silenzi, omissioni e scaricabarile. È ora che il Sindaco Giuseppe Falcomatà si assuma le proprie responsabilità di fronte alla città, pubblicamente e senza retorica. Chiedo un Consiglio Comunale urgente per trattare immediatamente e con tutta la popolazione la gravissima situazione che potrebbe totalmente paralizzare la nostra città.”- ha concluso il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi.

La precisazione dell’Amministrazione comunale reggina: “Nessuna ordinanza di chiusura degli uffici comunali”

In merito ad alcune notizie di stampa diffuse quest’oggi, anche attraverso dichiarazioni di un consigliere comunale di opposizione, è utile chiarire che non esiste alcuna Ordinanza di chiusura di uffici pubblici ed edifici di competenza comunale.

Sono da tempo in corso le attività di verifica, monitoraggio e messa in sicurezza degli edifici comunali. In data odierna, a fronte della nota del “Dirigente Datore di lavoro”, riepilogativa delle criticità, è stato attivato presso la Segreteria Generale dell’Ente un tavolo tecnico, alla presenza di tutti i Dirigenti, del Capo di Gabinetto e del Responsabile per la sicurezza degli ambienti di lavoro (RSPP), per l’analisi puntuale delle criticità residuali che saranno prontamente affrontate.

Della situazione è stata anche informata la Prefettura.

Sono al vaglio degli organi comunali competenti le necessarie verifiche sulla sussistenza di eventuali profili di responsabilità a tutti i livelli.