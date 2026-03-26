Rincari, il Pd Calabria: “La Regione intervenga, urgenti misure per arginare la crisi” 



“Il Pd Calabria esprime forte preoccupazione per l’aumento generalizzato dei prezzi che sta colpendo le famiglie calabresi e chiede alla Regione interventi efficaci a sostegno del potere d’acquisto, in modo da arginare la crisi”. È quanto afferma in una nota il Pd Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto. “Si registra una nuova e pesante pressione sul costo della vita, che – continuano i dem calabresi – riguarda carburanti, beni alimentari essenziali e trasporti. La dinamica rischia di comprimere ulteriormente i consumi e di aggravare le condizioni delle famiglie, soprattutto nelle aree più sofferenti della regione”. Secondo i dati più recenti diffusi da Istat e dalle principali associazioni dei consumatori, i prezzi dei generi alimentari continuano a crescere, con incrementi sensibili su prodotti di largo consumo come pane, pasta, latte e carne, mentre i carburanti restano su livelli elevati, con effetti diretti su tutta la filiera dei prezzi. A ciò si aggiunge, in vista delle festività pasquali, un ulteriore aumento per i prodotti tipici, i treni e gli aerei. “Il rischio concreto – prosegue il Pd Calabria – è che la Pasqua diventi un momento di nuove rinunce per migliaia di famiglie”. Per questo i dem chiedono alla Regione di attivare un pacchetto di misure immediate: “sostegno alle famiglie più fragili, interventi contro il caro-trasporti, incentivi alla filiera corta e ai prodotti locali, oltre a un confronto con il governo nazionale per il contenimento dei prezzi energetici”. “Urge una risposta politica forte – conclude il Pd Calabria – che metta al centro la tutela del reddito e della dignità delle persone”.