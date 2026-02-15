Rifiuti Gioia Tauro, l’assessore Guerrisi risponde all’ex sindaco Aldo Alessio

Aldo Alessio, non ti scrivo caro perché non sono avvezzo alla falsità, qualità invece che ti appartiene e che è radicata nella tua vita mascherata dietro la bandiera di una legalità, proclamata a voce e non nei fatti.

Questa eredità l’hai lasciata tu. È quello che oggi rimane soltanto nel quartiere ciambra, lo abbiamo trovato in tutta Gioia Tauro come risulta dalle fotografie che io in 5 minuti ho estrapolato dai social e che tanti cittadini indignati da quello che tu oggi hai pubblicato , mi hanno inviato.

La tua eredità non la vogliamo. L’avvocato che male ti consiglia da oltre 30 anni non ti ha spiegato che esiste un istituto del diritto che si chiama ” rinuncia all’eredità”.

E noi di quello che tu hai lasciato a Gioia Tauro, schifo, immondizia, erbacce, strade senza fogna e senza tubi dell’acqua, quattrocento richieste di contatori da sostituire, negozi di parenti del tuo assessorime all’ambiente che lavoravano senza licenze, immobili abusivi che non hai avuto il coraggio di demolire, beni confiscati non assegnati, cimitero comunale con posti liberi mai messi a bando, muretti del lungomare con il ferro di fuori.. e tanto altro, noi questa porcheria non la vogliamo e la lasciamo nella tua storia personale.

Una storia di fallimento, di livore, di affari personali andati evidentemente a male, di compari e comparelli che pur avendo negozi di elettronica fornivano anche la carta igienica ed il catrame.

La tua brutta storia è finita, insieme a quel tuo percorso politico che ha fatto tanto male a questa città.

Goditi la pensione ché hai maturato indegnamente anche da sindaco e fai lavorare chi come me, con orgoglio, ha certificato che in soli 5 mesi abbiamo portato la raccolta differenziata da zero, come tu, Valerio Romano e Sabina Ventini , avevate lasciato, al 40%.

Questi sono i fatti che facciamo tutti i giorni.

La più bella soddisfazione e che mentre chi commenta da te lo fa con profili fake ( probabilmente tu e il tuo avvocato che vi fate chiamare norma Jane, Carlo luano, Agata de Moro e tanti altri) da noi i cittadini ci mettono la faccia e finalmente hanno scoperto che cosa significa essere liberi.

Questo senza considerare le ingiurie e le offese personali che tu fai a un sindaco che ha portato alto il nome di Gioia Tauro in solo 20 mesi.

La chiami la più bella del reame.

Lo è! Dentro e fuori.

E noi orgogliosamente l’abbiamo sostenuta in piena libertà e sempre la sosterremo.

L’unica cosa che siete riusciti a fare al quartiere ciambra e ‘ballare una squallida tarantella, che i bambini alle scuole elementari usano e fanno girare su WhatsApp come meme.

Questo lo hai lasciato tu…. È un residuo di inciviltà che stiamo combattendo.

Noi che la legalità la pratichiamo.

Guidati dalla più bella del reame che da sola ha abbattuto gli immobili abusivi che tu non hai avuto il coraggio di toccare.

Uomo del coraggio…. A chiacchiere.

Una donna piccola e coraggiosa da sola e sotto il sole cocente indicava i gruisti come abbattere gli scheletri abusivi che rappresentavano il degrado di una città in quello che doveva essere il posto più bello, il lungomare.

Ti ha insegnato che cos’è avere l’orgoglio e il coraggio.

Continua così, il popolo che ci ha voluto, soli contro tutti ti giudica.

Allego le foto della tua bella eredità che puoi spartirti con i tuoi compagni di merenda.

Gioia Tauro libera non ha bisogno di questo schifo.

Cristian Guerrisi assessore all’ambiente”.