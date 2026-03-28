Approdo Calabria

Riapertura del Mini Bar Gioia Tauro di Multari: un nuovo inizio

Mar 28, 2026 - redazione

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di Clemente Corvo

Oggi, il Mini Bar Gioia Tauro di Multari, situato in Via Trento 59, ha riaperto la sua attività dopo un periodo di ristrutturazione. Questo locale, noto per i suoi cornetti artigianali e i gelati di alta qualità, è pronto a offrire ai clienti un’esperienza unica e deliziosa .

Il Mini Bar Gioia Tauro di Multari è un punto di riferimento per gli amanti del dolce e del caffè, grazie alla sua vasta scelta di pasticceria mignon e semifreddi. Il locale è stato rinnovato per offrire un ambiente ancora più accogliente e pulito, con un personale sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti.

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