Riapertura del Mini Bar Gioia Tauro di Multari: un nuovo inizio

di Clemente Corvo

Oggi, il Mini Bar Gioia Tauro di Multari, situato in Via Trento 59, ha riaperto la sua attività dopo un periodo di ristrutturazione. Questo locale, noto per i suoi cornetti artigianali e i gelati di alta qualità, è pronto a offrire ai clienti un’esperienza unica e deliziosa .

Il Mini Bar Gioia Tauro di Multari è un punto di riferimento per gli amanti del dolce e del caffè, grazie alla sua vasta scelta di pasticceria mignon e semifreddi. Il locale è stato rinnovato per offrire un ambiente ancora più accogliente e pulito, con un personale sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti.