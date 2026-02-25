Riaperta la strada provinciale 83, “Daffinacello – Parghelia”, era stata danneggiata dal maltempo

È stata riaperta al traffico la strada provinciale n. 83 nel tratto “Daffinacello – Parghelia”, dopo un articolato intervento resosi necessario a seguito delle criticità provocate dal maltempo. Un percorso complesso che ha impegnato l’Amministrazione provinciale su più fronti, tra attività tecniche e procedure amministrative.

Il primo passo è stato la ricognizione delle criticità, operazione particolarmente complessa a causa delle piogge costanti che hanno interessato l’area e delle condizioni di sicurezza non sempre garantite. A questa fase è seguita la redazione della relazione tecnica con la stima degli interventi e il computo metrico necessario al ripristino della viabilità.

Successivamente l’Ente ha dovuto individuare le risorse economiche per finanziare i lavori, avviando le procedure di assegnazione e svolgendo tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Solo al termine di questo iter è stato possibile procedere con l’esecuzione degli interventi, portati avanti non senza difficoltà proprio a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse.

Una procedura articolata che ha richiesto un impegno a 360 gradi dell’Amministrazione provinciale e dei tecnici coinvolti, chiamati a operare in un contesto di fragilità territoriale aggravato da eventi atmosferici intensi e prolungati.

«Ringrazio per l’impegno i tecnici dell’Ente e quanti hanno sostenuto l’attività di ripristino della strada e compreso le criticità in un contesto di fragilità causato da eventi atmosferici rari e imprevedibili, – ha dichiarato il presidente Corrado Antonio L’Andolina. L’impegno, spesso silenzioso e complesso, è stato incessante e non ha lesinato energie ma le condizioni viarie sono state ripristinate così come previsto dai canoni di sicurezza stradale».

La riapertura della S.P. 83 garantirà, dunque, un collegamento importante per il territorio, mentre l’Amministrazione provinciale guarda già alla fase successiva, orientata al consolidamento e alla stabilizzazione degli interventi effettuati.