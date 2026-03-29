Riaperta la postazione PAD a Oppido Mamertina: nuovo defibrillatore donato dal Dott. Antonio Francesco Barca in ricordo del Dott. Antonino Di Certo

Oppido Mamertina, ieri 28 marzo 2026 – È stata ripristina la postazione PAD (Pubblico Accesso Defibrillazione) del comune di Oppido Mamertina grazie alla donazione di un nuovo defibrillatore da parte del Dott. Antonio Francesco Barca, in memoria del Dott. Antonino Di Certo, già Dirigente Medico del Nosocomio di Oppido Mamertina.

La manifestazione organizzata dal Rotary club Gioia Tauro e dall’Ondif (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia) sez. di Palmi, con il supporto della Croce Rossa del Comitato di Taurianova ed il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Oppido Mamertina ha vissuto due momenti importanti, la prima fase realizzando un service di prevenzione cardiometabolica e cardioprotezione dove grazie ai dottori Giuseppe Giunta e Rocco Catalano facenti parte del direttivo del sodalizio rotariano gioiese unitamente al Dott. Barca e con la preziosa collaborazione ed il supporto dei volontari del Comitato di Croce Rossa di Taurianova coordinato dal Presidente Emanuele Fazzalari si è proceduto con degli screening gratuiti. Infatti oltre cento cittadini oppidesi dopo la compilazione di un breve questionario e l’informativa privacy predisposti a cura dell’Ondif Sez. di Palmi, sotto la guida della Presidente Avv. Maria Astrid Fiumara, si sono sottoposti al monitoraggio della pressione, della frequenza cardiaca, al BMI, al controllo della saturazione ossigeno ed alla misurazione della glicemia.

Nella seconda fase della giornata vi è stato l’intervento istituzionale con i saluti e gli interventi del Consigliere Regionale e capogruppo di Forza Italia Dott. Domenico Giannetta, del Sindaco di Oppido Mamertina Dott. Giuseppe Morizzi e della Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Avv. Manuela Strangi, i quali hanno ringraziato il dott. Antonio Francesco Barca per il gesto encomiabile di liberalità.

Il defibrillatore è stato consegnato al Comune di Oppido Mamertina, come gesto di riconoscenza e ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla medicina e alla comunità. “Un uomo che ha saputo rendere la Scienza Medica uno strumento di altissima carità, unendo al rigore professionale il calore di una straordinaria e infinita umanità”, come dichiarato dal Dott. Barca ed immortalato in una targa predisposta dall’Amministrazione comunale affissa all’angolo di Palazzo Grillo prospicente a Piazza Umberto I° dove si trova ubicata la teca per il pubblico accesso alla postazione del Defibrillatore.

Tutti gli intervenuti hanno altresì ricordato, in presenza e con la partecipazione della famiglia, la splendida figura del Dott. Antonino Di Certo.

Infine il Sindaco, Dott. Giuseppe Morizzi, ha espresso la sua gratitudine per la generosa donazione, sottolineando l’importanza di avere a disposizione strumenti di pronto intervento per la sicurezza dei cittadini consegnando una targa ricordo al Dott. Antonio Francesco Barca unitamente ad un altro riconoscimento da parte del Rotary gioiese che a sua volta ha voluto ulteriormente ringraziare il Consigliere regionale Dott. Giannetta, il Sindaco di Oppido Mamertina, Dott. Morizzi consegnando loro una targa non solo per il patrocinio concesso, ma per la sensibilità e per la loro fattiva collaborazione all’ottima riuscita della manifestazione.