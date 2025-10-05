RIABILIA INVESTE NELLA FORMAZIONE E NEL FUTURO DEI SERVIZI SANITARI DI QUALITA’

Il 25 ottobre un convegno di altissimo profilo da 7 crediti ECM alla presenza di eccellenze mediche italiane. Partite le iscrizioni.

Un convegno di altissimo profilo dedicato alle terapie innovative e al futuro dei servizi sanitari sul territorio. Un’occasione straordinaria di crescita e conoscenza per professionisti del settore medico e per le Comunità calabresi, nel segno dell’innovazione che diventa buona prassi. L’Azienda Riabilia di Taurianova, con il patrocinio della Società Scientifica della Riabilitazione e dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, presenta per il prossimo 25 ottobre, dalle 8.30 alle 17.15, un appuntamento di carattere nazionale per affrontare temi strategici quali la qualità di vita dei pazienti e il rafforzamento della rete clinico-territoriale.

La partecipazione all’evento garantirà l’acquisizione di 7 crediti ECM. L’iscrizione, limitata a cento posti, può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo mcongressi2015@gmail.com.

Presso la Sala Convegni “Uliveto Principessa” di Cittanova (RC), relazioneranno eccellenze del mondo medico italiano.

Il Convegno “Terapie Innovative”, a partecipazione gratuita e accreditato ECM, vedrà la presenza di relatori provenienti da centri di riferimento nazionali come il San Raffaele di Milano e il Campus Bio-Medico di Roma, insieme alle eccellenze e alle realtà mediche esistenti sul territorio calabrese.

L’organizzazione delle attività ha goduto anche del contributo qualificato del dr. Giuseppe Zampogna, alla luce della sua comprovata esperienza acquisita in campo sanitario.

Il programma scientifico affronterà i principali temi di innovazione in ortopedia, fisiatria, neuroscienze, cardiologia e riabilitazione tecnologica, con l’obiettivo di condividere esperienze e conoscenze utili a migliorare la pratica clinica quotidiana e per rafforzare la collaborazione e la costruzione di una rete sanitaria capace di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei pazienti.

Il Prof. Sandro Iannaccone (San Raffaele Milano), responsabile scientifico del convegno, sottolinea:

“Questo convegno rappresenta un momento di incontro: non solo per aggiornare i professionisti sulle più recenti innovazioni, ma soprattutto per avviare un dialogo stabile tra i grandi centri di eccellenza e i medici del territorio. Solo attraverso la collaborazione possiamo garantire ai pazienti una presa in carico più completa e di qualità.”

Il progetto complessivo, di altissimo profilo, è un’occasione importante per i professionisti del territorio offerta dalla Direzione di Riabilia. Luigi ed Edoardo Barillaro spiegano: “Presentando questa attività formativa di prestigio vogliamo mettere in evidenza le finalità virtuose dell’integrazione pubblico-privato nella sanità a tutto vantaggio del territorio, contribuendo in tal modo anche all’abbattimento delle liste d’attesa”.