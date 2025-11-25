Report Iam nel Reggino: Commercio e edilizia, lavoro nero e scarsa sicurezza in città e provincia. I Dettagli

Proseguono a Reggio Calabria e provincia gli accessi degli ispettori del lavoro dello IAM (Ispettorato d’area metropolitana) per contrastare efficacemente i casi di lavoro nero, grigio e insicuro.

Nella scorsa settimana nella Locride e nella Piana di Gioia Tauro, all’interno di un bar pasticceria e in un esercizio commerciale di abbigliamento, è stato individuato, per ciascuna impresa ispezionata, un unico lavoratore preposto all’azienda privo di assunzione formale.

In questi casi, trattandosi di “microimprese” non è scattata la sospensione delle attività imprenditoriali, ma i datori di lavoro saranno chiamati a versare la cd. maxi-sanzione per lavoro nero, che scatta dal primo occupato non in regola, pari a 3900 euro, oltre alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza per le mancate visite mediche, di idoneità all’impiego e per la mancata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro.

In un cantiere edile della fascia tirrenica della Provincia reggina, l’unico lavoratore presente al momento dell’accesso ispettivo è risultato privo di contratto formalizzato, ciò comportando una sanzione al datore di lavoro per lavoro nero pari a 3900 euro, oltre all’accertamento degli adempimenti in tema di sorveglianza sanitaria e formazione.

Sempre in edilizia, i controlli ispettivi tecnici hanno avuto ad oggetto anche i ponteggi: nella Piana di Gioia Tauro, all’interno di un cantiere edile dove operava una ditta con 2 operai, a carico del datore di lavoro è scattata la prescrizione in materia di salute e sicurezza per la mancata adozione del PIMUS (Piano Montaggio, Uso e Smontaggio Ponteggi) oltre che per passerelle in quota non idonee al passaggio dei lavoratori.