Rendiconto 2025. Anselmo (Lega), “Il parere negativo del revisore è un campanello d’allarme che Cittanova non può ignorare”

La relazione del Revisore dei Conti sul Rendiconto 2025 rappresenta uno dei documenti più preoccupanti che il Comune di Cittanova abbia ricevuto negli ultimi anni.

Non siamo davanti a una semplice osservazione tecnica o a un richiamo formale.

Siamo davanti a un parere negativo all’approvazione del rendiconto, accompagnato da una lunga serie di rilievi che descrivono una situazione finanziaria caratterizzata da squilibri strutturali, crisi di liquidità, difficoltà nella riscossione delle entrate e criticità nella gestione complessiva dell’ente.

Il Revisore parla di una grave e persistente incapacità di riscuotere le proprie entrate, evidenzia oltre 7 milioni di euro di debiti commerciali, quasi 3 milioni di euro di crediti cancellati, fondi ritenuti non congrui e la necessità di procedere con interventi straordinari per la salvaguardia degli equilibri finanziari.

Al di là dello scontro politico, il punto centrale è uno solo: queste situazioni non rimangono chiuse dentro gli uffici comunali.

Le conseguenze rischiano di arrivare direttamente ai cittadini.

Quando un Comune fatica a riscuotere, la risposta spesso passa attraverso procedure di recupero più aggressive, affidamenti esterni della riscossione, ingiunzioni fiscali, pignoramenti e azioni esecutive.

Quando mancano risorse, aumentano inoltre i rischi di riduzione degli investimenti, rallentamento delle manutenzioni, diminuzione dei contributi alle associazioni e maggiore pressione sulle tariffe e sui servizi.

Per questo motivo la Lega ritiene che sia arrivato il momento della verità.

Non servono slogan.

Non servono scaricabarile.

Non servono narrazioni costruite per nascondere la realtà.

Serve invece una presa di coscienza collettiva delle difficoltà che il Comune sta attraversando e delle scelte che dovranno essere compiute nei prossimi anni.

La vera sfida non è soltanto affrontare l’emergenza di oggi.

La vera sfida sarà costruire il futuro di Cittanova.

Chiunque sarà chiamato ad amministrare questo Comune dopo questa fase si troverà davanti una delle prove più difficili degli ultimi decenni.

Bisognerà ricostruire la capacità di riscossione dell’ente, riportare liquidità nelle casse comunali, recuperare credibilità verso imprese e cittadini, mettere in sicurezza i conti e contemporaneamente creare le condizioni per lo sviluppo e il rilancio della città.

Non sarà un compito facile.

Non sarà un compito per improvvisati.

Serviranno capacità amministrativa, competenza tecnica, visione politica e una struttura dirigenziale all’altezza delle sfide che attendono Cittanova.

Come Lega continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà, approfondendo ogni documento, informando i cittadini e avanzando proposte concrete nell’interesse esclusivo della comunità.

Oggi più che mai Cittanova ha bisogno di verità, responsabilità e buon governo.

Domenico Anselmo

Referente Lega Cittanova