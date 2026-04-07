Reggio Calabria, violenta rissa nella notte: 4 feriti di cui uno in sala operatoria

Una violenta rissa si è verificata nella notte a Reggio Calabria, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe degenerato fino a sfociare in un accoltellamento.

Quattro le persone rimaste ferite, tutte ricorse alle cure del pronto soccorso. Una di loro è stata sottoposta a intervento chirurgico a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare il movente alla base della lite.