Reggio Calabria, vandalizzata nuovamente la targa a Norma Cossetto

A meno di 24 ore dalla commemorazione del Giorno del Ricordo, dobbiamo denunciare con amarezza e fermezza la nuova distruzione della targa dedicata a Norma Cossetto.

Si tratta di un gesto vile e deliberato, compiuto ancora una volta nell’indifferenza istituzionale. La targa ,collocata in una posizione già di per sé nascosta e marginale è stata nuovamente presa di mira, quasi a voler cancellare non solo la memoria di Norma Cossetto, ma il significato stesso di questa ricorrenza.

Gravissimo è il silenzio delle istituzioni: nonostante la precedente profanazione e la successiva sostituzione della targa, non c’è stata alcuna presa di posizione pubblica chiara e netta di condanna per quanto accaduto. Cambiare materialmente una targa non basta, se non si accompagna a una ferma assunzione di responsabilità politica e morale contro chi commette questi atti.

Ribadiamo che la manifestazione si terrà comunque, come previsto e senza arretramenti. La memoria non si piega ai vandali.

Nel frattempo, stiamo già attivandoci in prima persona per provvedere a una nuova targa, perché il ricordo di Norma Cossetto e delle vittime delle foibe non può essere lasciato alla mercé di chi odia la storia e l’identità nazionale.

La memoria è un dovere. Non ci faremo intimidire.

Atto vandalico alla targa in memoria di Norma Cossetto, Forza Italia Giovani Reggio: “Un atto vile che offende la storia e la città”

“L’atto vandalico alla targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana martire delle foibe, offende la storia e la città di Reggio. Un gesto ignobile che tenta di cancellare una pagina tragica della nostra storia, per troppo tempo rimasta nell’oblio”.

A dichiararlo in una nota il coordinamento di Forza Italia Giovani Reggio Calabria.

“Già lo scorso anno, sempre in concomitanza con le celebrazioni del 10 febbraio, giornata del ricordo dedicata alla commemorazione dei martiri delle foibe, la targa dedicata alla memoria di Norma Cossetto era stata oggetto di attacchi vandalici: un evento ciclico che testimonia la volontà di profanarne il ricordo e la negazione di una verità storica”.

“Auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, perché al più presto vengano individuati i responsabili di quest’atto vile – conclude il coordinamento giovanile- e che l’Amministrazione Comunale provveda nell’immediato al ripristino della targa: non possiamo restare indifferenti di fronte a chi, con la violenza, tenta di cancellare la storia”.