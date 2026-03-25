Approdo Calabria

Reggio Calabria, tensione a “Ciccarello”: barricate di rifiuti e strade bloccate. Video servizio di Graziano Tomarchio

Mar 25, 2026 - redazione

banner bcc calabria
banner bcc calabria

Situazione di forte tensione in serata nel quartiere di Ciccarello. Un gruppo di residenti ha messo in atto una protesta bloccando la circolazione stradale con cumuli di rifiuti e materassi sparsi lungo la carreggiata.
Le motivazioni all’origine del gesto e del posizionamento dei detriti restano al momento ignote. Sul posto è massiccia la presenza delle forze dell’ordine: diverse pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono schierate per presidiare l’area e gestire la viabilità, attualmente interrotta.
Il quartiere resta monitorato per evitare che la situazione degeneri.


Segue aggiornamenti.

Categorie