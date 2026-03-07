Approdo Calabria

Reggio Calabria, primarie centrosinistra: le sedi dove votare

Mar 07, 2026 - redazione

Il Comitato Organizzatore ha definito le sedi dove si svolgeranno le elezioni primarie del centrosinistra per la selezione del candidato Sindaco di Reggio Calabria nel 2026. Elezioni che si terranno nella giornata unica del 15 marzo a partire dalle ore 9,00 e in continuità fino alle ore 20,00.

A contendersi la candidatura unitaria, come è ormai noto, saranno Domenico Donato Battaglia  del Partito Democratico, Massimo Canale del Movimento ”Onda Orange” e Giovanni Muraca della forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”.

La coalizione di partiti, movimenti civici ed associazioni che sostengono i candidati delle primarie comprende il Partito Democratico, il Movimento “Onda Orange”, la forza politica “Casa Riformista-Italia Viva per la Calabria”, il partito Socialista Italiano, il partito della Rifondazione Comunista, l’alleanza politica Verdi-Sinistra “AVS”, il Partito del Sud e i gruppi consiliari “Democratici e Progressisti”, “Reset”, “La Svolta”, “Sintesi”, “Innamorarsi di Reggio”.

Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano già compiuto 16 anni, muniti di documento ufficiale che riporti la residenza nel Comune di Reggio Calabria, previa sottoscrizione della Carta dei valori del centrosinistra reggino e versamento del contributo minimo di 1 €.

Gli elettori votanti dovranno recarsi nelle sedi dei seggi coerentemente all’indirizzo di residenza riportato nel documento da esibire prima del voto.

Le sedi di svolgimento delle elezioni sono quelle indicate nel prospetto di seguito riportato.

Centro StoricoSede ACLIVia Possidonea, 31
Pineta Zerbi-Tremulini-EremoSede ex 2^ CircoscrizioneVia Lupoi, 26
Santa Caterina-San Brunello-VitoSede ex 3^ CircoscrizioneVia Montello, 10
Trabocchetto-Condera-Spirito SantoSede Italia Viva-Casa RiformistaVia Pasquale Andiloro,103
Rione Ferrovieri-Stadio-GebbioneSede Circolo AVS-Reggio SudVia Sbarre Inferiori, 84
SbarreSede ex 6^ CircoscrizioneVia Graziella, 5
San Giorgio-Modena-San SperatoSede Circolo PDVia Ciccarello, 22/B
Catona-Salice-Rosalì-Villa San GiuseppeSede Circolo PDPiazza Matteotti- Catona
Gallico SanbatelloVillaggio Baia dello StrettoLungomare Natale De Grazia, 267
ArchiSede ex 10^ Circoscrizione 10Villaggio CEP, Lotto XX
Ortì-Podargoni-TerretiLocali accanto Chiesa StraorinoVia Provinciale Straorino
Cannavò-Mosorrofa-CataforioAuditorium Chiesa di Santa Maria della NeveVia Riparo Vecchio
RavagneseSede Centro CivicoVia Ravagnese Superiore
GallinaSede ex Municipio di GallinaVia delle Rimembranze
PellaroSede Centro CivicoVia Nazionale, 124 – Pellaro

Il Comitato organizzatore resta impegnato per garantire la massima partecipazione ed accessibilità agli elettori residenti nel Comune di Reggio Calabria con la significativa novità di consentire il voto anche ai giovani che hanno già compiuto i 16 anni di età al fine di suscitare interessi e responsabilità oltreché valorizzare nuove energie, competenze ed idee.

