Reggio Calabria, oggi ore 17,15 la presentazione della lista “la strada” con Saverio Pazzano candidato a sindaco
Apr 26, 2026 - redazione
La cittadinanza e gli organi di stampa sono calorosamente invitati a partecipare al punto stampa che si terrà domani 26 aprile alle ore 17:15 in Piazza Camagna (RC). Un momento significativo per la presentazione ufficiale della lista “La Strada” con Saverio Pazzano Sindaco.
Il gruppo “La Strada” arriverà in bus, con partenza alle ore 17:00 dal Ponte della Libertà: una scelta che vuole rappresentare concretamente i valori di partecipazione, unità e attenzione alla mobilità sostenibile, dando vita a un percorso condiviso verso la piazza e la città.