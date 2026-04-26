Reggio Calabria, oggi ore 17,15 la presentazione della lista “la strada” con Saverio Pazzano candidato a sindaco

Maropati, presentata la lista N2 “Rinascita e Crescita”: Antonio Papasidero candidato a Sindaco È stata ufficialmente presentata la lista Rinascita e Crescita, a sostegno della candidatura a Sindaco di Antonio Papasidero, espressione di un movimento civico e giovanile che nasce da un profondo senso di appartenenza al territorio e alla comunità di Maropati. Un progetto […]