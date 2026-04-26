Elezioni comunali Cutro 2026: cinque candidati in corsa a sindaco, cresce l’attenzione su Pina Bruni unica donna
Apr 26, 2026 - redazione
Elezioni comunali Cutro 2026: cinque candidati in corsa a sindaco, cresce l’attenzione su Pina Bruni unica donna
Elezioni comunali Cutro 2026: cinque candidati in gara, riflettori su Pina Bruni, unica donna in corsa.
Sfida a cinque per la carica di sindaco: liste, candidati e scenari
Le elezioni comunali di Cutro 2026 si preannunciano tra le più combattute dell’intera provincia di Crotone. Saranno infatti cinque i candidati sindaco in corsa per la fascia tricolore, sostenuti complessivamente da 58 aspiranti consiglieri comunali. Una competizione ampia e articolata che riflette la vivacità del panorama politico locale.
L’ordine ufficiale sulla scheda elettorale sarà il seguente:
Pina Bruni
Salvatore Frontera
Rino Lerose
Antonio Ceraso
Domenico Voce
Tra i nomi spicca quello di Pina Bruni, unica candidata donna, che rappresenta una novità significativa in un contesto tradizionalmente dominato da figure maschili.
Cutro al voto: contesto politico e novità istituzionali
Questa tornata elettorale presenta anche elementi di discontinuità rispetto al passato. Dopo le vicende della precedente consiliatura, culminate con la sfiducia al sindaco uscente, il clima politico appare più strutturato e competitivo.
Un altro dato rilevante riguarda la composizione del Consiglio comunale: a seguito del calo demografico sotto i 10 mila abitanti, l’assemblea sarà ridotta a 12 consiglieri, segnando un cambiamento importante nella governance locale.
Focus su Pina Bruni: esperienza e visione politica
Tra i protagonisti di queste elezioni Cutro, grande attenzione è rivolta a Pina Bruni, già assessore comunale e candidata con la lista civica “Cutro mai più da sola”.
La sua candidatura assume un valore simbolico e politico rilevante:
è l’unica donna in corsa per la carica di sindaco;
rappresenta un’area progressista con forte radicamento territoriale;
propone una visione orientata alla coesione sociale e allo sviluppo locale.
La presenza di Pina Bruni contribuisce a rendere la competizione più aperta e interessante, introducendo un elemento di rinnovamento nel panorama politico cittadino.
Le liste e i candidati: tutti i nomi
Cutro mai più da sola
Candidato Sindaco: Pina Bruni
Antonio Lerose
Daniela MariaEster Tedesco
Alessio Toro
Sara Invitto
Francesca Mannolo
Vito Martino
Antonella Sulla
Sara Arcuri
Martina Bruni
Pietro Lepiane
Caterina Lombardo
Maria Emanuela Lamanna
Solo Insieme si può
Candidato Sindaco: Domenico Voce
Pietro Caterisano
Alessio Colosimo
Michele Diletto
Marianna Galdy
Rosario Liperoti
Antonio Menza
Maurizio Muto
Rosanna Nardo
Giuseppe Oliverio
Francesco Sarcone
Maria Teresa Stirparo
Giuseppina Talarico
Costruiamo il Futuro
Candidato Sindaco: Rino Lerose
Damiano Aiello
Stella Bonifazio
Emilio Colosimo
Salvatore Della Rovere
Raffaele Le Piane
Alfredo Lucente
Marco Minervino
Domenico Olivo
Francesca Paccagnella
Elisabetta Parrotta
Gennaro Rossi
Valentina Scarpino
Cutro d’Amare
Candidato Sindaco: Salvatore Frontera
Monica Arabia
Ylenia Battimelli
Luigi Camposano
Giuseppe Della Rovere
Antonio Gaetano
Domenico Greco
Valentina Liperoti
Maria Grazia Lorenzano
Gianluca Antonio Luciano
Antonio Migale
Teresa Rizzuto
Gaetano Squillace
Gente per Cutro
Candidato Sindaco: Antonio Ceraso
Ermanno Benvenuto
Giuseppina Cuparo
Sonia De Cicco
Achraf El Bahraoui
Emma Fabiani
Giuseppe Ferrieri
Francesco Mazza
Alfonso Mesoraca
Pina Sisto
Giovanni Antonio Valerio
Una competizione aperta e decisiva per il futuro di Cutro
Le elezioni comunali di Cutro si configurano come un passaggio cruciale per il futuro della città. La presenza di cinque candidati, con visioni e programmi differenti, offre agli elettori un’ampia possibilità di scelta.
L’attenzione resta alta soprattutto su Pina Bruni, figura che potrebbe rappresentare una svolta in termini di rappresentanza e innovazione politica.
La sfida è aperta: saranno i cittadini, con il loro voto, a decidere il prossimo sindaco e la direzione che Cutro intraprenderà nei prossimi anni.