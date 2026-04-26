Elezioni comunali Cutro 2026: cinque candidati in corsa a sindaco, cresce l’attenzione su Pina Bruni unica donna

Elezioni comunali Cutro 2026: cinque candidati in gara, riflettori su Pina Bruni, unica donna in corsa.

Sfida a cinque per la carica di sindaco: liste, candidati e scenari

Le elezioni comunali di Cutro 2026 si preannunciano tra le più combattute dell’intera provincia di Crotone. Saranno infatti cinque i candidati sindaco in corsa per la fascia tricolore, sostenuti complessivamente da 58 aspiranti consiglieri comunali. Una competizione ampia e articolata che riflette la vivacità del panorama politico locale.

L’ordine ufficiale sulla scheda elettorale sarà il seguente:

Pina Bruni

Salvatore Frontera

Rino Lerose

Antonio Ceraso

Domenico Voce

Tra i nomi spicca quello di Pina Bruni, unica candidata donna, che rappresenta una novità significativa in un contesto tradizionalmente dominato da figure maschili.

Cutro al voto: contesto politico e novità istituzionali

Questa tornata elettorale presenta anche elementi di discontinuità rispetto al passato. Dopo le vicende della precedente consiliatura, culminate con la sfiducia al sindaco uscente, il clima politico appare più strutturato e competitivo.

Un altro dato rilevante riguarda la composizione del Consiglio comunale: a seguito del calo demografico sotto i 10 mila abitanti, l’assemblea sarà ridotta a 12 consiglieri, segnando un cambiamento importante nella governance locale.

Focus su Pina Bruni: esperienza e visione politica

Tra i protagonisti di queste elezioni Cutro, grande attenzione è rivolta a Pina Bruni, già assessore comunale e candidata con la lista civica “Cutro mai più da sola”.

La sua candidatura assume un valore simbolico e politico rilevante:

è l’unica donna in corsa per la carica di sindaco;

rappresenta un’area progressista con forte radicamento territoriale;

propone una visione orientata alla coesione sociale e allo sviluppo locale.

La presenza di Pina Bruni contribuisce a rendere la competizione più aperta e interessante, introducendo un elemento di rinnovamento nel panorama politico cittadino.

Le liste e i candidati: tutti i nomi

Cutro mai più da sola

Candidato Sindaco: Pina Bruni

Antonio Lerose

Daniela MariaEster Tedesco

Alessio Toro

Sara Invitto

Francesca Mannolo

Vito Martino

Antonella Sulla

Sara Arcuri

Martina Bruni

Pietro Lepiane

Caterina Lombardo

Maria Emanuela Lamanna

Solo Insieme si può

Candidato Sindaco: Domenico Voce

Pietro Caterisano

Alessio Colosimo

Michele Diletto

Marianna Galdy

Rosario Liperoti

Antonio Menza

Maurizio Muto

Rosanna Nardo

Giuseppe Oliverio

Francesco Sarcone

Maria Teresa Stirparo

Giuseppina Talarico

Costruiamo il Futuro

Candidato Sindaco: Rino Lerose

Damiano Aiello

Stella Bonifazio

Emilio Colosimo

Salvatore Della Rovere

Raffaele Le Piane

Alfredo Lucente

Marco Minervino

Domenico Olivo

Francesca Paccagnella

Elisabetta Parrotta

Gennaro Rossi

Valentina Scarpino

Cutro d’Amare

Candidato Sindaco: Salvatore Frontera

Monica Arabia

Ylenia Battimelli

Luigi Camposano

Giuseppe Della Rovere

Antonio Gaetano

Domenico Greco

Valentina Liperoti

Maria Grazia Lorenzano

Gianluca Antonio Luciano

Antonio Migale

Teresa Rizzuto

Gaetano Squillace

Gente per Cutro

Candidato Sindaco: Antonio Ceraso

Ermanno Benvenuto

Giuseppina Cuparo

Sonia De Cicco

Achraf El Bahraoui

Emma Fabiani

Giuseppe Ferrieri

Francesco Mazza

Alfonso Mesoraca

Pina Sisto

Giovanni Antonio Valerio

Una competizione aperta e decisiva per il futuro di Cutro

Le elezioni comunali di Cutro si configurano come un passaggio cruciale per il futuro della città. La presenza di cinque candidati, con visioni e programmi differenti, offre agli elettori un’ampia possibilità di scelta.

L’attenzione resta alta soprattutto su Pina Bruni, figura che potrebbe rappresentare una svolta in termini di rappresentanza e innovazione politica.

La sfida è aperta: saranno i cittadini, con il loro voto, a decidere il prossimo sindaco e la direzione che Cutro intraprenderà nei prossimi anni.