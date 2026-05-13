Reggio Calabria, Fratelli d’Italia presenta i candidati: appuntamento il 14 maggio all’ÈHotel con Arianna Meloni

Giovedì 14 maggio, alle ore 15.00, presso l’ÈHotel Reggio Calabria, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico, alla presenza di rappresentanti istituzionali regionali e nazionali del partito, insieme ai candidati impegnati nella competizione elettorale cittadina.

Ad aprire i lavori sarà Giovanni Calabrese, assessore regionale, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla consigliera regionale Daniela Iriti e all’assessore Antonio Montuoro.

Nel corso dell’incontro interverranno l’europarlamentare Denis Nesci, il candidato a sindaco e parlamentare Francesco Cannizzaro e la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.

Le conclusioni saranno affidate ad Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale del partito.

Particolare attesa per la partecipazione di Arianna Meloni, figura centrale nell’organizzazione nazionale del partito e punto di riferimento della struttura politica di Fratelli d’Italia. Il suo intervento concluderà l’iniziativa, offrendo una riflessione sul ruolo del partito nei territori e sulle sfide politiche e amministrative che attendono la città di Reggio Calabria.

L’evento sarà occasione per presentare alla città la squadra dei candidati e illustrare le linee programmatiche e gli obiettivi politici della coalizione in vista dell’appuntamento elettorale.