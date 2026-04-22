Reggio Calabria, evento “Prenditi cura di te”, organizzato da Maria Antonietta Rositani e Maurizio Chiarolla con la partecipazione di Pasquale Capri

Si è tenuto il 21 aprile 2026 alle ore 16.30, nella Sala Consiglieri e Sala Sindaci di Palazzo San Giorgio, l’evento socio-culturale “Prenditi cura di te”, organizzato da Maria Antonietta Rositani e Maurizio Chiarolla con la partecipazione di Pasquale Capri. L’iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, professionisti e associazioni del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi del benessere, della prevenzione e dell’impegno sociale.L’evento socio-culturale “Prenditi cura di te” nasce dall’esperienza e dalla testimonianza di Maria Antonietta Rositani che, anche durante il ricovero in ospedale dopo le gravissime ustioni subite, sentiva il bisogno di vedersi bella, pettinarsi e mettere il rossetto. Un gesto semplice, ma dal valore profondo: ritrovare sé stessa e la propria dignità.

Da qui prende vita un’iniziativa dedicata alle donne vittime di violenza e alle donne malate oncologiche, alle quali parrucchieri e make-up artist di Reggio Calabria offriranno gratuitamente la propria professionalità, regalando un momento di cura, ascolto e vicinanza.

“Prenditi cura di te” vuole abbattere il muro dell’omertà e della vergogna: chi ha subito violenza non deve nascondersi né sentirsi diversa, perché la vergogna appartiene soltanto al carnefice. L’evento è così un inno alla gioia, alla forza e all’amore per sé stesse: perché prendendoci cura di noi, possiamo imparare anche a prenderci cura degli altri, in un abbraccio simbolico di due mani che si uniscono per donare amore